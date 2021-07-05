سياسيون: دور الأمم المتحدة في اليمن ضعيف وتغيير المبعوثين لن يقدم شيئا

كد أمين سر المجلس السياسي الأعلى بصنعاء ياسر الحوري أن" المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لن يحقق شيئًا جديدًا في الملف اليمن، باعتبار أن الأمم المتحدة دورها باهت وضعيف في اليمن".

وكالة تبنأك الإخبارية_ أكد أمين سر المجلس السياسي الأعلى بصنعاء ياسر الحوري أن" المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لن يحقق شيئًا جديدًا في الملف اليمن، باعتبار أن الأمم المتحدة دورها باهت وضعيف في اليمن".

وتمنى الحوري أن "يسلك المبعوث السويدي مسلكًا مغايرًا لنظرائه السابقين"، مشيرًا إلى أن المبعوثين الثلاثة السابقين "لم يحققوا أي انجاز في تحقيق الأجندة الخاصة للتحالف الذي يحاول من فترة إلى أخرى تغيير المبعوثين بهدف ذر الرماد في العيون".

وقال الحوري إنه" لا يتوقع أن يحقق المبعوث الجديد نتائج على الأرض بحيث يم إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن".

من جهته قال رئيس تكتل الأحزاب اليمنية المناهضة للتحالف لطف الجرموزي إن "عدم توجه القوى الدولية لإيجاد حل في اليمن فإن الأمم المتحدة لن تقدم أي جديد، معتبرًا هذا التدوير يأتي في إطار العمل الوظيفي داخل أروقة الأمم المتحدة، وأن ما يتم على الأرض سيكون مؤشراً لأي تحرك حقيقي للأمم المتحدة في اليمن".