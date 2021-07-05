النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۱مشاهدات
‍ پ

الخارجية: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية ولا ينبغي لأحد أن يقلل من قوتنا

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أن بلاده لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، ولن تسمح للآخرين بإعاقة وكبح تطورها ونموها، وفق تعبيره.
رمز الخبر: ۵۳۸۷۴
تأريخ النشر: 04 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال حفل افتتاح منتدى السلام العالمي التاسع في جامعة شينخهوا ببكين، أمس السبت، أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده اليوم لم تعد كما كانت قبل مئة عام، وأنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من قوة الإرادة الثابتة للشعب الصيني، وقدرته على الدفاع عن سيادة بلاده وأمنها ومصالحها التنموية.

موقف الوزير الصيني يأتي بعد أن أعلنت واشنطن، أن تعزيز الصين لقدراتها النووية بشكل سريع أمرٌ "مثير للقلق"، وذلك إزاء تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الخميس الماضي، مفاده أنَّ الصين باشرت بناء أكثر من 110 صوامع إطلاقٍ لصواريخ بالستية عابرةٍ للقارّات.

وسبق أن حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب له من أنّ "الشعب الصيني لن يسمح أبداً لأي قوة خارجية بأن تظلمه، أو أن تضطهده أو أن تستعبده، ومن يجرؤ على ذلك سيتحطّم أمام سورٍ فولاذي عظيم بناه 1.4 مليار صيني"، وأكّد أن "زمن التنمّر على الصين قد ولّى إلى غير رجعة".

وزير الخارجية الصيني، تناول في المنتدى المف النووي الإيراني، ورأى أن الجذور الأساسية لأزمة الملف النووي تعود الى الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي وضغوطها القصوى على طهران، داعياً واشنطن إلى العودة إلى الاتفاق واحترام قرارها لعام 2015.

وأفادت وكالة أنباء شينخهوا الصينية، بأن وانغ يى قال فى المنتدى السبت، إن "من الحكمة أن يقوم من سدد السهم بالتراجع عن إطلاقه"، مضيفاً أنه "يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن وتصحيح خطأها في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بأفغانستان، اعتبر وزير الخارجية الصيني أن "الولايات المتحدة هي التي أوجدت المشاكل والنزاعات في أفغانستان في المقام الأول، ولا ينبغي ان يتحمل الآخرون عبء الولايات المتحدة"، موضحاً أن "انسحاب واشنطن من أفغانستان لا ينبغي أن يكون من باب التخلي عن المسؤولية".

ودعا المجتمع الدولي إلى معارضة الأحادية الأميركية، معتبراً أن "محاولة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تهدف إلى إحياء عقلية الحرب الباردة"، والتي ينبغي أن تتخلى عنها وترميها في مزبلة التاريخ.

وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قال خلال مؤتمرٍ صحافي في مقرّ الوزارة أمس الجمعة، إنّ "هذه المعلومات، إلى جانب تطوّرات أخرى، تُشير إلى أنَّ ترسانة الصين النووية ستنمو بشكلٍ أسرع، وإلى مستوى أعلى ممّا كان متوقّعاً من قبل".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
صالح ورئيس ائتلاف الوطنية يؤكدان ضرورة حفظ أمن المواطنين ومواصلة الجهود لمجابهة الإرهاب
مقتل 4 مصريين في حرائق الغابات الأسوأ التي تجتاح قبرص منذ عقود
الفلبين..ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 45 شخصًا
مادورو يتهم وكالة الاستخبارات الأميركية والجيش الأميركي بالتخطيط لاغتياله
إعصار "إلسا" يضرب بقوة في الدومينكان وهايتي قبل وصوله إلى ولاية فلوريدا الأمريكية
هندسة المتفجرات تُحيّد خطر 149صاروخاً من مخلفات العدوان الاخير على غزة
مستوطنون اسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية
اتحاد نقابات العمال في غزة يطالب بإعادة فتح المعابر وإنهاء الحصار على القطاع
سياسيون: دور الأمم المتحدة في اليمن ضعيف وتغيير المبعوثين لن يقدم شيئا
حماس: عمليات الاعتقال والترهيب التي تنفذها السلطة لن تفلح في اسكات صوت الحق
بايدن يأمر بتحقيق في هجوم إلكتروني طال نحو ألف شركة
تظاهرة منددة بإغتيال الناشط نزار بنات في رام الله ومطالبات برحيل عباس وأشتيه
الخارجية: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية ولا ينبغي لأحد أن يقلل من قوتنا
استهداف سفينة شحن اسرائيلية
حركة المجاهدين:نقدر الموقف الإيراني الداعم لفلسطين ونبارك فوز السيد رئيسي
رئيسي يتلقى التهاني من نظيريه الاندونيسي والاوغندي
الإدارة الذاتية الكردية: مستعدون للحوار مع دمشق بشرط مراعاة خصوصية مناطق شمال شرق سوريا
الخارجية تذّكر بإسقاط واشنطن لطائرة مدنية عام 1988 وتدعوها للخروج من المنطقة
مدعون عامون يطلبون السجن ثلاث سنوات للمشاركين في عملية فرار كارلوس غصن
العميد حاتمي: اهم قضايا التصنيع العسكري الحديثة تتمثل في التغيير والتقدم
حزام بطن إيراني بتقنية النانو يقي الجنين من الموجات الكهرومغناطيسية
الاحتلال الأمیركي يواصل سرقة النفط السوري
مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران
طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع تابعة للمقاومة بمدينة غزة
الجهاد الإسلامي: إخلاء إحدى البؤر الإستيطانية في جبل صبيح يعكس صمود شعبنا
تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو على متنها أكثر من 80 شخصًا
مخاوف في غزة من تباطؤ عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير
مادورو يتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاغتياله