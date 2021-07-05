الجهاد الإسلامي: إخلاء إحدى البؤر الإستيطانية في جبل صبيح يعكس صمود شعبنا

حيّت حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب الشباب الثائر في بلدة بيتا الذي قاوم الإحتلال على مدار أسابيع طويلة حتى دفع المستوطنين إلى اخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح.

موقف حركة الجهاد الإسلامي جاء على لسان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في تصريح لوكالة تابناك قائلًا، "هذا الصمود يعكس أولا انجازات المقاومة، غير أن هذا التمدد الاستيطاني تم في ظل المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو، إلا أن المقاومة جابهت وجود المستوطنين وتمكنت من طردهم من إحدى البؤر.

ودعا شهاب لاستمرار دعم خيار الجهاد والمقاومة لأنه السبيل الوحيد للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه من دنس الإحتلال والإستيطان.

عيننا على القدس ورهاننا على ثبات أهلنا المقدسيين وصمودهم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنها تتابع وكل حركات المقاومة ما يجري في مدينة القدس المحتلة، قائلة، "عيننا دائمًا على القدس".

وقال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب في تصريح لوكالة تابناك للاخبار، "مستعدون للتدخل في أي لحظة لإلزام الإحتلال وقطع يده التي تمتد على مدينة القدس".

وأضاف، "رهاننا الأساسي في هذه المعركة على أهلنا المقدسين، ثباتهم في منازلهم وصمودهم على الأرض وعدم استسلامهم لإرادة الاحتلال الصهيوني".