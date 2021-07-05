تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو على متنها أكثر من 80 شخصًا

تحطمت طائرة عسكرية فلبينية من طراز سي130- تقل أكثر من 80 جنديا بجنوبي الفلبين بعد أن خرجت عن المدرج أثناء هبوطها، وفقا لما قاله قائد الجيش.

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلن الجنرال سيريليتو سوبيجانا، رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، إنه تم إنقاذ 40 جنديًا على الأقل من حادث تحطم الطائرة في جزيرة جولو، التي تبعد 1000 كيلومتر جنوبي مانيلا. وتابع : "نحن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الركاب".

وقال قائد الجيش الفلبيني في تصريحات أدلى بها للصحفيين إنه جرى إنقاذ 40 على الأقل من ركاب الطائرة العسكرية التي تحطمت في جنوب البلاد اليوم الأحد.

وأضاف أن "القائد الميداني.. يبذل قصارى جهده لاخماد الحريق وإنقاذ الركاب بسلام". وقال سوبيجانا إن الطائرة سي 130- كانت تنقل جنودا عندما خرجت عن المدرج وتحطمت أثناء "محاولة استعادة طاقتها".