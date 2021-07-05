مخاوف في غزة من تباطؤ عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير

تنتاب اصحاب المنازل والمنشأة الصناعية المدمرة جراء العدوان الاسرائيلي على غزة مخاوف من تباطؤ في عملية الاعمار وسط مطالبات بضغط على الاحتلال من اجل الاسراع في اعادة الاعمار.

وكالة تبناك الإخبارية_ اكثر من 45 يوما على توقف العدوان الإسرائيلي علي غزة والاليات التابعة لوزارة الأشغال تعمل على إزالة الركام من الشوارع لكن أيا من خطوات اعادة الأعمار لم تبدأ بعد وهو ما يثير القلق لدى المتضررين.

ويحمل أصحاب المنشآت التجارية والاتحادات النقابية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن إعاقة إعمار غزة ووضع العراقيل في طريقها والمتباطئ مطالبين بزيارة الضغط من أجل انطلاق مشروع الإعمار.

مؤسسات المجتمع المدني عبرت عن خشيتها من المماطلة عملية الإعمار وانعكاسات الانقسام الفلسطيني الداخلي إضافة لإصرار الاحتلال على ربط الإعمار بإعادة جنوده الأسرى.