وقال المتحدث بأسم صناعة الكهرباء، مصطفى رجبي مشهدي، إن محطة بوشهر عادت مجددا إلى توليد الكهرباء، بعد توقفها لأيام وإجراء إصلاحات فنية فيها.

أعلن المتحدث بأسم صناعة الكهرباء في ايران، السبت، إعادة تشغيل محطة بوشهر النووية جنوب البلاد، وربطها بالشبكة العامة بعد اصلاح العطل التقني، وذلك بعد إغلاقها منذ 20 يونيو/حزيران.



وقال المتحدث بأسم صناعة الكهرباء، مصطفى رجبي مشهدي، إن محطة بوشهر عادت مجددا إلى توليد الكهرباء، بعد توقفها لأيام وإجراء إصلاحات فنية فيها.



وأضاف: أنه مع عودة العمل في المحطة، سيتم توليد ألف ميغاواط كهرباء وضخها في الشبكة الوطنية.

وکانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد اعلنت في 21 يونيو /حزيران، إنه "على إثر عطل تقني في محطة بوشهر، تم توقيف العمل فيها بشكل مؤقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية".

واوضح مشهدي: تظهر توقعات هيئة الأرصاد الجوية هذا الأسبوع ارتفاعًا في درجات الحرارة، وتضيف كل درجة ارتفاع في درجة الحرارة نحو 1200 ميغاواط أكثر من طاقة محطة بوشهر للطاقة في استهلاك الكهرباء في البلاد.