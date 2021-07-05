النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

الصين تدعو اميركا لاتخاذ قرار سريع للعودة الى الاتفاق النووي

ان اميركا وفي اجراء احادي الجانب خرجت من الاتفاق النووي وعلى عاتقها ان تتخذ الخطوة الاولى للعودة اليه. على ايران ايضا العودة الى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
رمز الخبر: ۵۳۸۶۱
تأريخ النشر: 04 July 2021

دعا وزير خارجية الصين، اميركا لاتخاذ قرار سريع للعودة للاتفاق النووي، معتبرا خروج اميركا من الاتفاق وضغوطها القصوى بانهما السبب الاساس في الوضع الراهن للقضية النووية الايرانية.

وقال "وانغ يي" في تصريح له يوم السبت حول القضية النووية الايرانية: من المهم جدا ان تتخذ الولايات المتحدة سريعا قرار العودة للاتفاق النووي.

واضاف: ان خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي وضغوطها القصوى ضد ايران هما السبب الاساس للازمة الراهنة للقضية النووية الايرانية.

وكان مندوب الصين في الامم المتحدة قد دعا يوم الاربعاء الماضي خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الذي عقد لدراسة تقرير الامين العام للمنظمة حول مسيرة تنفيذ القرار 2231، الولايات المتحدة للعودة الى الاتفاق النووي بلا قيد او شرط بصفتها الدولة الوحيدة التي خرجت من الاتفاق.

واضاف: ان اميركا وفي اجراء احادي الجانب خرجت من الاتفاق النووي وعلى عاتقها ان تتخذ الخطوة الاولى للعودة اليه. على ايران ايضا العودة الى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

يذكر ان ايران تؤكد دوما على الغاء الحظر الاميركي المفروض بمختلف الذرائع على ايران ومن ثم تقوم ايران بالتحقق من ذلك قبل عودتها الى تنفيذ اجراءاتها التي قامت بتعليقها في اطار الاتفاق النووي ردا على خروج اميركا من الاتفاق وحظرها الاحادي وضغوطها القصوى وتقاعس اوروبا عن الوفاء بالتزاماتها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
صالح ورئيس ائتلاف الوطنية يؤكدان ضرورة حفظ أمن المواطنين ومواصلة الجهود لمجابهة الإرهاب
مقتل 4 مصريين في حرائق الغابات الأسوأ التي تجتاح قبرص منذ عقود
الفلبين..ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 45 شخصًا
مادورو يتهم وكالة الاستخبارات الأميركية والجيش الأميركي بالتخطيط لاغتياله
إعصار "إلسا" يضرب بقوة في الدومينكان وهايتي قبل وصوله إلى ولاية فلوريدا الأمريكية
هندسة المتفجرات تُحيّد خطر 149صاروخاً من مخلفات العدوان الاخير على غزة
مستوطنون اسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية
اتحاد نقابات العمال في غزة يطالب بإعادة فتح المعابر وإنهاء الحصار على القطاع
سياسيون: دور الأمم المتحدة في اليمن ضعيف وتغيير المبعوثين لن يقدم شيئا
حماس: عمليات الاعتقال والترهيب التي تنفذها السلطة لن تفلح في اسكات صوت الحق
بايدن يأمر بتحقيق في هجوم إلكتروني طال نحو ألف شركة
تظاهرة منددة بإغتيال الناشط نزار بنات في رام الله ومطالبات برحيل عباس وأشتيه
الخارجية: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية ولا ينبغي لأحد أن يقلل من قوتنا
استهداف سفينة شحن اسرائيلية
حركة المجاهدين:نقدر الموقف الإيراني الداعم لفلسطين ونبارك فوز السيد رئيسي
رئيسي يتلقى التهاني من نظيريه الاندونيسي والاوغندي
الإدارة الذاتية الكردية: مستعدون للحوار مع دمشق بشرط مراعاة خصوصية مناطق شمال شرق سوريا
الخارجية تذّكر بإسقاط واشنطن لطائرة مدنية عام 1988 وتدعوها للخروج من المنطقة
مدعون عامون يطلبون السجن ثلاث سنوات للمشاركين في عملية فرار كارلوس غصن
العميد حاتمي: اهم قضايا التصنيع العسكري الحديثة تتمثل في التغيير والتقدم
حزام بطن إيراني بتقنية النانو يقي الجنين من الموجات الكهرومغناطيسية
الاحتلال الأمیركي يواصل سرقة النفط السوري
مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران
طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع تابعة للمقاومة بمدينة غزة
الجهاد الإسلامي: إخلاء إحدى البؤر الإستيطانية في جبل صبيح يعكس صمود شعبنا
تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو على متنها أكثر من 80 شخصًا
مخاوف في غزة من تباطؤ عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير
مادورو يتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاغتياله