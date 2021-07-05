الصين تدعو اميركا لاتخاذ قرار سريع للعودة الى الاتفاق النووي

ان اميركا وفي اجراء احادي الجانب خرجت من الاتفاق النووي وعلى عاتقها ان تتخذ الخطوة الاولى للعودة اليه. على ايران ايضا العودة الى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

دعا وزير خارجية الصين، اميركا لاتخاذ قرار سريع للعودة للاتفاق النووي، معتبرا خروج اميركا من الاتفاق وضغوطها القصوى بانهما السبب الاساس في الوضع الراهن للقضية النووية الايرانية.

وقال "وانغ يي" في تصريح له يوم السبت حول القضية النووية الايرانية: من المهم جدا ان تتخذ الولايات المتحدة سريعا قرار العودة للاتفاق النووي.

واضاف: ان خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي وضغوطها القصوى ضد ايران هما السبب الاساس للازمة الراهنة للقضية النووية الايرانية.

وكان مندوب الصين في الامم المتحدة قد دعا يوم الاربعاء الماضي خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الذي عقد لدراسة تقرير الامين العام للمنظمة حول مسيرة تنفيذ القرار 2231، الولايات المتحدة للعودة الى الاتفاق النووي بلا قيد او شرط بصفتها الدولة الوحيدة التي خرجت من الاتفاق.

واضاف: ان اميركا وفي اجراء احادي الجانب خرجت من الاتفاق النووي وعلى عاتقها ان تتخذ الخطوة الاولى للعودة اليه. على ايران ايضا العودة الى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

يذكر ان ايران تؤكد دوما على الغاء الحظر الاميركي المفروض بمختلف الذرائع على ايران ومن ثم تقوم ايران بالتحقق من ذلك قبل عودتها الى تنفيذ اجراءاتها التي قامت بتعليقها في اطار الاتفاق النووي ردا على خروج اميركا من الاتفاق وحظرها الاحادي وضغوطها القصوى وتقاعس اوروبا عن الوفاء بالتزاماتها.