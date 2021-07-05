حزام بطن إيراني بتقنية النانو يقي الجنين من الموجات الكهرومغناطيسية

هذا الحزام، بالإضافة إلى الوقاية من الأمواج والحفاظ على صحة الجنين يمنع ترهل البطن ويقلل آلام أسفل الظهر الشائعة أثناء الحمل.

قامت شركة تقنية إيرانية بانتاج حزام بطن مصنوعة بتقنية النانو للحوامل يقي الجنين من الموجات الكهرومغناطيسية الضارة.

وأظهرت العديد من الدراسات ان الإشعاع على المستويات المنبعثة من الهواتف المحمولة والواي فاي له آثار بيولوجية ضارة على الانسان

لذلك يعتقد خبراء الصحة أن البشر أكثر عرضة لخطر هذه الموجات أثناء الطفولة والحمل ، عندما يكون نمو الخلايا سريعًا.

وتشير بعض الدراسات إلى أنه كلما زاد استخدام الام للهاتف المحمول ، زادت المشكلات السلوكية التي يعاني منها الطفل بعد الولادة ، ولم تعرف آلية ذلك بعد ، ولكن يبدو أن موجات الهاتف المحمول يمكن أن تؤثر على إفراز الهرمونات ونمو الجسم والدماغ.

وقامت شركة تقنية إيرانية بانتاج حزام البطن للحوامل باستخدام تقنية النانو لها خاصية الحماية من الموجات الكهرومغناطيسية.

هذا الحزام، بالإضافة إلى الوقاية من الأمواج والحفاظ على صحة الجنين يمنع ترهل البطن ويقلل آلام أسفل الظهر الشائعة أثناء الحمل.

من مزايا هذه الاحزمة انها لا تحتوي على جزيئات الفضة ولا يتلامس مباشرة مع الجسم.

وتعكس احزمة البطن الإيرانية الموجات الكهرومغناطيسية ؛ بينما المنتجات الأجنبية المماثلة تمتص الموجات الكهرومغناطيسية التي تولد حرارة في البطن.

وفقًا للدراسات ، فإن ما بين 50 و 70بالمائة من النساء يصبن بآلام أسفل الظهر أثناء الحمل.