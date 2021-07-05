مسؤول: ميناء بوشهر يستعد لاستقبال سفن عملاقة تزن 50 الف طن

ان قرار تحويل ميناء بوشهر الى منطقة حرة، شكّل فرصة مواتية لتطوير الاستثمارات الصناعية والمنجمية والتجارية لدى هذه المحافظة الجنوبية.

قال رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة بوشهر (جنوب) "سيد حسين حسيني" : ان مرفأ وممر هذا الميناء يستقبل حاليا سفنا تزن 30 الف طن؛ متوقعا انه بتعزيز البنى التحتية الصناعية والتجارية في ضوء المصادقة على تحويل ميناء بوشهر الى منطقة تجارية حرة، ان تتاح الظروف لاستقباله سفنا عملاقة بسعة 50 الف طن.

واعتبر "حسيني" في تصريح له يوم السبت، ان قرار تحويل ميناء بوشهر الى منطقة حرة، شكّل فرصة مواتية لتطوير الاستثمارات الصناعية والمنجمية والتجارية لدى هذه المحافظة الجنوبية.

واوضح بوزارة الصناعة الايرانية، ان المناطق الحرة لطالما شكلت رصيدا اساسيا لتعزيز الانتاج وعمليات النقل في بلدان العالم؛ الامر الذي اُخذ بعين الاعتبار في ميناء بوشهر الصناعي الحر ايضا.