مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران

واضاف الدبلوماسي الايراني، انه "بالرغم من تواصلنا المستديم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن ليس هناك برنامج محدد حول محادثات الاخير في طهران".

اعلن مندوب وسفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب ابادي، عن زيارة مرتقبة لمساعد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية "ماسيمو ابارو" الى ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب وسفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، اعلن عن زيارة مرتقبة لمساعد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية "ماسيمو ابارو" الى ايران.

واوضح "غريب ابادي" في تصريح له يوم السبت، ان هذه الزيارة تأتي في سياق النشاطات المعتادة و وفقا لاتفاق الضمانات الشاملة.

واضاف الدبلوماسي الايراني، انه "بالرغم من تواصلنا المستديم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن ليس هناك برنامج محدد حول محادثات الاخير في طهران".