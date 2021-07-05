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ظريف: العنف الأميركي ضد الإيرانيين يستمر عبر الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا

"العنف الأميركي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم ايضا عبر الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا".
رمز الخبر: ۵۳۸۵۲
تأريخ النشر: 04 July 2021

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، في تغريدة على تويتر ، إلى الجريمة الأميركية قبل 33 عامًا بإسقاط طائرة ركاب إيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد طريف اشار في تغريدة على تويتر الى جريمة اميركا في استهداف طائرة ركاب إيرانية قبل 33 عامًا.

وكتب في تغريدته على تويتر "قبل 33 عاما في مثل هذا اليوم أسقطت الولايات المتحدة طائرة الركاب 655 الإيرانية وقتلت 290 مدنيا كانوا على متنها فانا بصفتي دبلوماسيًا شابًا(حينها) ، رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن المأساة الإنسانية التي تسببت بها ".

واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "العنف الأميركي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم ايضا عبر الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا".

ويصادف 12 يوليو الذكرى 33 لتدمير بارجة حربية أميركية لطائرة إيرباص إيرانية في كارثة واستشهاد 290 راكبًا كانوا في رحلة على الخطوط الجوية الإيرانية رقم 655 من بندر عباس إلى دبي بصاروخً موجه من البارجة يو إس إس فينسينز التابعة للقوة البحرية للولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق ضحايا هذه الجريمة .

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