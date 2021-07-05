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الإدارة الذاتية الكردية: مستعدون للحوار مع دمشق بشرط مراعاة خصوصية مناطق شمال شرق سوريا

رحبت السلطات الكردية بشمال شرق سوريا اليوم السبت بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أهمية الحوار الوطني، لكنها عزت أسباب تعثر هذا الحوار إلى موقف الحكومة السورية.
رمز الخبر: ۵۳۸۵۰
تأريخ النشر: 04 July 2021

أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن الأزمة في سوريا لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار والتفاهم السوري السوري، وفي هذا الإطار تبذل الإدارة الذاتية كل جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف بما فيه الحوار مع دمشق، لكن المعضلة الأساسية والمتجذرة في سوريا في أحد أهم جوانبها هي أن النظام السوري لا يتقبل واقع التغيير في سوريا، ويتمسك بالذهنية ذاتها التي أدت إلى هذه الأزمة والمعاناة السورية، ولذلك فالنظام لا يتحاور بشكل جدي مع أي من الأطراف السورية ليس فقط الإدارة الذاتية".

أضافت الادارة الذاتية في بيانها قائلة: "تحدث السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أمس، حول الحوار مع دمشق وهذا ما نراه نحن خطوة إيجابية نحو الحل ونأمل أن تلعب روسيا دوراً إيجابياً في هذا الحوار و ما نريد تأكيده بأننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قلنا ولأكثر من مرة بأننا مع الحوار الوطني وأننا أصحاب هذا القرار، وقد حدثت عدة لقاءات مع دمشق حول ذلك وروسيا تعلم بأن سبب فشلها هو النظام السوري بإصراره لإعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل الأزمة السورية ،إضافة إلى أن كل الممارسات التي يقوم بها النظام السوري لا تتناسب مع جهود الحوار وبالتحديد ما يقوم به من عمليات اعتقال عشوائية واستفزازات في حلب والمربعات الأمنية في الجزيرة وهذا يثبت عدم جدية النظام ورغبته في الحل".

وأكملت في البيان: "التزامنا بالحوار والحل الوطني السوري مبدأ استراتيجي ونرحب بأي دور وسيط بما في ذلك الدور الروسي لتحقيق نتائج عملية في هذا الاطار و والإدارة الذاتية على استعداد للدخول في الحوار مع دمشق لكن مع ضرورة مراعاة خصوصية مناطقنا والتضحيات التي تم تقديمها في الدرجة الأولى ضد الإرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها ووحدة شعبها".

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