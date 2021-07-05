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طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع تابعة للمقاومة بمدينة غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم السبت، عدة مواقع تابعة للمقاومة شمال وجنوب مدينة غزة.
رمز الخبر: ۵۳۸۴۹
تأريخ النشر: 04 July 2021

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدافت موقع بدر التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة بصاروخين على الأقل من قبل الطيران الحربي.

وأوضحت المصادر، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مرتين محيط موقع السفينة شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر بأن المقاومة أطلقت النار على طائره "كواد كابتر" شمال قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة بغزة: لم تصل اي اصابات الى مستشفياتنا حتى اللحظة وسنوافيكم بأي جديد في حينه.

ومن جهته، أكد إعلام العدو، أن قصف الطائرات الصهيوني لأهداف في قطاع غزة، يأتي رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف اليوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: هاجمت طائرات مقاتلة مؤخرًا موقعًا لإنتاج الأسلحة يتبع ل حركة حماس ومنصة إطلاق صواريخ ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، مضيفاً "سيواصل الجيش الرد بقوة على الهجمات من قطاع غزة"، كما جاء.

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