النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

مدعون عامون يطلبون السجن ثلاث سنوات للمشاركين في عملية فرار كارلوس غصن

طالب مدعون عامون في اليابان الجمعة بالسجن ثلاث سنوات تقريبا لأمريكي وابنه أقرا بمساعدتهما رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن بالفرار من اليابان في نهاية عام 2019 بعدما أفرج عنه بكفالة.
رمز الخبر: ۵۳۸۴۸
تأريخ النشر: 04 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلن المدعون أمام إحدى محاكم طوكيو أنهم يطلبون عقوبة السجن سنتين وعشرة أشهر مع التنفيذ بحق العنصر السابق في القوات الأمريكية الخاصة مايكل تايلور وسنتين وستة أشهر لنجله بيتر.

ورأى أحد المدعين العامين أن "مايكل تايلور اضطلع بدور رئيسي. ومسؤوليته كبيرة جدا" موضحا أن فرار غصن "غير المسبوق" في كانون الأول/ديسمبر 2019 "شكل جريمة معقدة وجريئة". وتابع "هذه القضية انتهكت بشكل واسع النظام القضائي في بلادنا".

من جهتهم، أفاد محامو المتهمين أنهم طلبوا أن تصدر العقوبات مع وقف التنفيذ. وسيصدر الحكم في 19 تموز/يوليو.

وكان تايلور ونجله قد أوقفا في أيار/مايو 2020 في الولايات المتحدة لمساعدتهما في تهريب غصن في طائرة خاصة في صندوق آلات موسيقية من اليابان مرورا بتركيا، إلى لبنان.

وقد تم تسليم تايلور ونجله إلى اليابان في وقت سابق من السنة الراهنة ومثلا للمرة الأولى أمام المحكمة الشهر الماضي حيث أقرا بمساعدة غصن على الفرار. يذكر أنهما أمضيا أكثر من سنة في الحبس المؤقت وقد يأخذ الحكم الذي سيصدر في حقهما بالاعتبار فترة حبسهما في الولايات المتحدة بانتظار تسليمهما.

وفي وقت سابق من الأسبوع قال المتهمان أنهما "نادمان" على دورهما في فرار غصن وقد اعتذرا وانحنيا أمام المحكمة على ما ذكرت وسائل إعلام محلية. واعتذرا مجددا الجمعة وانحنيا أمام القضاة.

واعترف مايكل تايلور بصوت مرتجف بمساعدته كارلوس غصن، لكن "ليس في سبيل تحقيق المال" مضيفا "أنا نادم وآسف".

أما نجله بيتر فقد أعرب عن أسفه الشديد أمام النظام القضائي الياباني"، واعتذر من الشعب الياباني وأسف على تصرفاته.

وفي شباط/فبراير حكم على ثلاثة مواطنين أتراك بالسجن أكثر من أربع سنوات في إسطنبول في إطار فرار غصن أيضا وهم مسؤولان في شركة "إم إن جي" لإيجار الطائرات الخاصة وطياران قادا الطائرة خلال الرحلة بين أوساكا وإسطنبول.

ولا يزال اللبناني الأصل جورج أنطوان الزايك الذي ساعد تايلور ونجله في اليابان على تهريب غصن، متواريا عن الأنظار.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سقوط قذيفتين على قاعدة للقوات الأميركية في حقل العمر بسوريا
لأول مرة.. المغرب تشارك الكيان الصهيوني بتدريبات عسكرية دولية
صالح ورئيس ائتلاف الوطنية يؤكدان ضرورة حفظ أمن المواطنين ومواصلة الجهود لمجابهة الإرهاب
مقتل 4 مصريين في حرائق الغابات الأسوأ التي تجتاح قبرص منذ عقود
الفلبين..ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية إلى 45 شخصًا
مادورو يتهم وكالة الاستخبارات الأميركية والجيش الأميركي بالتخطيط لاغتياله
إعصار "إلسا" يضرب بقوة في الدومينكان وهايتي قبل وصوله إلى ولاية فلوريدا الأمريكية
هندسة المتفجرات تُحيّد خطر 149صاروخاً من مخلفات العدوان الاخير على غزة
مستوطنون اسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية
اتحاد نقابات العمال في غزة يطالب بإعادة فتح المعابر وإنهاء الحصار على القطاع
سياسيون: دور الأمم المتحدة في اليمن ضعيف وتغيير المبعوثين لن يقدم شيئا
حماس: عمليات الاعتقال والترهيب التي تنفذها السلطة لن تفلح في اسكات صوت الحق
بايدن يأمر بتحقيق في هجوم إلكتروني طال نحو ألف شركة
تظاهرة منددة بإغتيال الناشط نزار بنات في رام الله ومطالبات برحيل عباس وأشتيه
الخارجية: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية ولا ينبغي لأحد أن يقلل من قوتنا
استهداف سفينة شحن اسرائيلية
حركة المجاهدين:نقدر الموقف الإيراني الداعم لفلسطين ونبارك فوز السيد رئيسي
رئيسي يتلقى التهاني من نظيريه الاندونيسي والاوغندي
الإدارة الذاتية الكردية: مستعدون للحوار مع دمشق بشرط مراعاة خصوصية مناطق شمال شرق سوريا
الخارجية تذّكر بإسقاط واشنطن لطائرة مدنية عام 1988 وتدعوها للخروج من المنطقة
مدعون عامون يطلبون السجن ثلاث سنوات للمشاركين في عملية فرار كارلوس غصن
العميد حاتمي: اهم قضايا التصنيع العسكري الحديثة تتمثل في التغيير والتقدم
حزام بطن إيراني بتقنية النانو يقي الجنين من الموجات الكهرومغناطيسية
الاحتلال الأمیركي يواصل سرقة النفط السوري
مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران
طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع تابعة للمقاومة بمدينة غزة
الجهاد الإسلامي: إخلاء إحدى البؤر الإستيطانية في جبل صبيح يعكس صمود شعبنا
تحطم طائرة عسكرية في جزيرة جولو على متنها أكثر من 80 شخصًا
مخاوف في غزة من تباطؤ عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير
مادورو يتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاغتياله