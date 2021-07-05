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ست توصيات يخرج بها اجتماع خلية الازمة لمعالجة وضع الكهرباء برئاسة الكاظمي

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الإجتماع الاول لخلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء في العراق، والذي خرج بـ 6 توصيات لمعالجتها.
رمز الخبر: ۵۳۸۴۳
تأريخ النشر: 04 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ حضر الاجتماع الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، للتحقيق بشأن ما حدث من انطفاء المنظومة الكهربائية فجر أمس، وبيان مسبباته فيما لو كانت فنية او بسبب الاهمال والتقصير او لاسباب اخرى، ومحاسبة جميع المقصرين، خصوصا وان الانتاج الفعلي قد ارتفع قبل حادث الانطفاء بايام الى مستوى لم يتحقق من قبل".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار ما حدث، وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وايجاد الحلول السريعة لاضافة وحدات جديدة لزيادة الإنتاج.

ووجه الكاظمي "وزارة المالية والوزارات الاخرى بتوفير كل التسهيلات للمعالجة العاجلة للاشكالات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، الى جانب تقديم خطة عمل طارئة للمعالجات كي لا تؤثر على تجهيز المواطنين بالكهرباء".

كما وتم مناقشة حماية ابراج الطاقة الكهربائية من استهدافات المخربين والارهابيين، إذ قدمت قيادة العمليات المشتركة تقريرا عن اجراءاتها لحماية الابراج الكهربائية، وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على بذل اقصى الجهود لتعزيز الحماية لابراج الطاقة.

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