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الخارجية تذّكر بإسقاط واشنطن لطائرة مدنية عام 1988 وتدعوها للخروج من المنطقة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، ان الشعب الايراني لن ينسى جريمة الولايات المتحدة باسقاط الطائرة المدنية الإيرانية، فوق مياه الخليج الفارسي، داعية إلى خروج القوات الاميركية من المنطقة.
رمز الخبر: ۵۳۸۴۲
تأريخ النشر: 04 July 2021

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية، عبر صفحتها على تويتر تغريدة في الذكرى 33 لإسقاط الولايات المتحدة الطائرة الإيرانية، في الخليج الفارسي، تحت عنوان "إيران.. الرحلة رقم 655 إن الإيرانيين لن ينسوا"، ذكّرت فيها بإسقاط الطائرة المدنية الإيرانية بواسطة البارجة فينسنس في العام 1988 فوق مياه الخليج الفارسي.

واشارت الخارجية الايرانية إلى أن "نتائج التواجد الاميركي في المنطقة هو "ظهور التطرف وانعدام الأمن والإرهاب، ظهور داعش، استشهاد الفريق البطل قاسم سليماني المناضل ضد الإرهاب والتطرف في المنطقة".

وشددت الخارجية الإيرانية على وجوب مغادرة الولايات المتحدة للمنطقة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1988 أسقطت البحرية الأمريكية الرحلة رقم 655 (Iran Air Flight 655)‏ التي كانت متجهة إلى دبي من مدينة بندر عباس الساحلية على الجانب الإيراني في الخليج الفارسي، مما أدى إلى استشهاد جميع ركابها ( 390 شخصا، بينهم 66 طفلا).

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