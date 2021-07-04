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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 3-7-2021

رمز الخبر: ۵۳۸۴۰
تأريخ النشر: 03 July 2021

أحداث

يديعوت احرونوت : السلطة الفلسطينية طلبت تجدید مخزونها من وسائل القمع ( قنابل صوتية ، مسيلة للدموع .. ) بسبب تخوفات من تجدد المظاهرات ، و " إسرائيل " تراقب الأحداث بقلق خوفا من زعزعة استقرار السلطة .

القناة 13 : اعتقال فلسطيني قام بطعن مجندة " إسرائيلية " والاستيلاء على سلاحها قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن .

يديعوت احرونوت : وفاة قائد لواء الناحال العقيد شارون أسمان خلال تدريبات عسكرية في قاعدة قرب نتانیا ، حيث انهار وسقط على الأرض وفشلت محاولات إنعاشه ، والتقديرات تشير إلى أنه أصيب بنوبة قلبية ، اضافة إلى وفاة مجندة في ظروف مشابهة في " مدرسة الضباط 1 " .

القناة 13 : رسميا ، أكثر الحرائق التي اندلعت في غلاف غزة اتضح أنها بفعل بالونات حارقة

موقع 0404 العيري : نتنياهو سيرفع دعوى تشهير وتشويه سمعة ضد القنوات 11 و 12 و 13 وسيطالب بتعويض إجمالي قدره 500 ألف شيكل لأنهم نشروا معلومات كاذبة عنه .

وسائل اعلام إسرائيلية : خرق في ملف التفاوض بين " إسرائيل " وحماس حيث طلب الوفد " الإسرائيلي " معلومات عن الأسري ، وقد وافقت حماس بشرط الإفراج عن النساء والمرضى في سجون الاحتلال كمرحلة أولى للإتفاق

اعلام العدو : سلاح الجو يقصف في غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

اعلام العدو : حماس أطلقت صاروخين تجريبين بعمليتين منفصلتين من القطاع تجاه البحر .

يديعوت : إصابة مجند من حرس الحدود بجروح خطيرة في حادث سير في الجليل الأدنى ، وتم الاستيلاء على سلاحه من قبل مجهولين مروا بمكان الحادث .

مواقف وآراء

موقع والاه : سيحيي الجيش " الإسرائيلي " قريبة الذكرى الخامسة عشرة لحرب لبنان الثانية ، وهو تذكير لهيئة الأركان العامة للجيش " الإسرائيلي " بأن التهديد الحقيقي والقاتل يتطور في لبنان وليس في الساحة الجنوبية .

هآرتس - تسفي بارئيل : أصبح تمديد اتفاقية الرقابة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران أكثر حقول الألغام تفجيرا في مسار المفاوضات بشأن تجديد الاتفاق النووي .

" سكاي نيوز " نقلا عن وزير خارجية العدو : لدينا خلافات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني .

القناة 13 : مسؤولون أمنيون : ليس هناك اتفاق مع مصر أو قطر على آلية إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة ، وإسرائيل تصر على أن الأموال تدخل غزة فقط من خلال الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية .

الجنرال تسحاك بريك ، مفوض شكاوى الجنود ، وقائد الكليات العسكرية : إسرائيل تعاني من تهديد وجودي يتمثل بمئات آلاف الصواريخ ، كثير منها دقيق للغاية ، ولها رؤوس حربية بمئات الكيلوغرامات ، ومدى يصل مئات الكيلومترات التي تحيط بها من جميع الجهات . وجنود الخدمة النظامية عديمو الخبرة ، وقدرتهم المهنية ضحلة ، بدليل أن الجيش خلال حربي لبنان الأولى والثانية ، وحروب غزة الأخيرة ، لم يحقق إنجازات عسكرية وسياسية ، ولم يردع حماس .

موقع اسرائيل ديفينس : لقاء إسماعيل هنية مع السيد نصر الله الغرض منه غير واضح ، لكن يمكن الافتراض أن هنية وصل بقائمة مشتريات أسلحة لملء المستودعات في غزة وربما تعزيز آلية التنسيق بين الحزب والحركة حول القدس .

هآرتس : رئيس الوزراء نفتالي بينت : " إسرائيل " ستدافع عن نفسها دائما ضد أي تهديد خارجي ، ولن نتردد في أي عمل لضمان أمننا ، سوف نتصرف بحزم وإبداع وباستمرار في مواجهة التهديدات الناشئة في الدائرة البعيدة والقريبة .

وسائل إعلام إسرائيلية : " إسرائيل " قلقة جدا من المساعدة الإيرانية للبنان .

يديعوت : أطلقت حماس 4000 صاروخ في 11 يوما ، هذا هو المقدار الذي سيطلقه حزب الله خلال يومين من القتال .

رئيس أركان جيش العدو السابق ، غادي آیزنکوت ، إيران أقرب من أي وقت مضى لإنتاج سلاح نووي .

إجراءات :

الاعلام العبري : جلسة تقييم أمنية بين " غانتس " و " كوخافي " ، تناولت الملف الإيراني ، والدعم العسكري الأمريكي ، وأحداث أمنية قد تحدث الأسبوع المقبل على كافة الجبهات .

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حليفا : للتعامل مع الخطر المماثل لما حدث من " الداخل الفلسطيني " خلال عملية " حارس الأسوار " ، تحتاج إلى بناء قوة احتياط ، شيء على غرار حرس الحدود .

وزارة الاتصالات " الإسرائيلية " : دعما للتقنيات الحديثة والجيل الخامس ، ستبدأ خطة تدريجية لإغلاق ترددات شبكات الجيل الثاني والثالث الخلوية القديمة .

موقع والاه : الكنيست يرفض اقتراح سحب الثقة من الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينت الذي قام بتقديمه حزب الليكود المعارض

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زار أبو ظبي كأول زيارة رسمية للإمارات .

يديعوت : ارتفاع أسعار الوقود في " إسرائيل " مستمر منذ ثمانية أشهر والخوف من تأثير الزيادة على أسعار المواصلات العامة وأسعار السلع الاستهلاكية .

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي : قيادة الجبهة الداخلية قررت تمديد أوقات الوصول إلى المناطق المحصنة في حالات الطوارئ في شمال البلاد ، ويشمل المجالس المحلية في الجولان والجليل الأعلى .

وسائل اعلام اسرائيلية : مستشار الأمن القومي مثير بن شابات يبلغ رئيس الوزراء رغبته في إنهاء ولايته والمغادرة في آب .

قناة كان : يتوقع أن تطالب وزارة الصحة إعادة القيود على المناطق الخضراء خوفا من السلالة الهندية ( كورونا ) .

القناة 7 : في قرار غير مسبوق تصدره المحكمة العليا " الإسرائيلية " : المحاكم " الإسرائيلية " لديها الصلاحية للنظر في أي دعوى قضائية يرفعها العملاء الفلسطينيين ضد السلطة الفلسطينية ، وأن السلطة لا تتمتع ب " حصانة دولة " .

موقع روترنت العبري : الإمارات العربية المتحدة تمنح الجنسية الإماراتية لثلاثة آلاف إسرائيلي .

إعداد:تابناك 

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