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الإعلام يرصد جانبًا من الأضرار التي خلفها قصف قوى التحالف لمنطقة الرقو بصعدة

رصد الاعلام اليمني جانبًا من الأضرار التي خلفها قصف مدفعية قوى التحالف السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة فيما يتزايد عدد ضحايا الاستهداف للمدنيين بذات المنطقة.
رمز الخبر: ۵۳۸۳۸
تأريخ النشر: 03 July 2021

وبعد يوم واحد من بلوغ عدد ضحايا العدوان في الرقو، التسعين ما بين شهيدٍ وجريح، استقبلت هيئة المستشفى الجمهوري العام بمدينة صعدة، ستّ إصابات جديدة ليصل العدد الى أكثر من 96 حالة الى اليوم.

وفي خضم الأحداثِ التي تشهدها منطقة الرقو في مديرية منبه الحدوديّة ومع ارتفاعِ معدّلِ الضحايا في صفوفِ المدنيّين بسبب القصف المكثف للجيش السعودي، رصد الاعلام اليمني جانبًا من شهادات شهود عيان عاشوا ولا زالوا يعيشون واقعًا مأساويًّا في ظل الاستهداف المتواصل للمنطقة.

ويتحدث هؤلاء عن جرائم معيّنة من عشرات الجرائم المتكرّرة ليس بشكل يومي وحسب بل على مدار الساعة.

المصدر: قناة المسيرة.

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