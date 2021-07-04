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بعد أسابيع من التصدي الفلسطيني.. الاحتلال يخلي البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح

بعد مظاهرات ومواجهات امتدت على مدى شهرين، الاحتلال الإسرائيلي يقرر إخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح في نابلس، تحت ذريعة "النظر في قانونية الأرض".
رمز الخبر: ۵۳۸۳۴
تأريخ النشر: 03 July 2021

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي عن إخلاء نقطة "أفيتار" الإستيطانية التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح، جنوب مدينة نابلس.

وذكر إن الإخلاء جاء "نتيجة لاتفاق التسوية"، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين رشقوا القوات الإسرائيلية قرب النقطة الإستيطانية بالحجارة".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "سيتم نشر وحدة عسكرية في الموقع، بينما ستراجع حكومة الاحتلال الوضع القانوني للأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، وتنظر في تنظيمها".

واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الفلسطينيين قاموا بمضايقة المستوطنين من خلال حرق إطارات السيارات وإطلاق الأبواق وتوجيه أشعة الليزر إليهم".

كما بررت قناة "i24news" الإسرائيلية إخلاء النقطة الاستطانية بأنه جاء "كالتزام بالاتفاق المبرم مع حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت"، على حد قولها.

وبحسب القناة ذاتها فإنه "بموجب شروط الصفقة التي نشرتها الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس، اضطر المستوطنون إلى مغادرة البؤرة الاستيطانية بعد ظهر اليوم الجمعة، وكانت آخر السيارات تخرج من افيتار وفقاً للموعد النهائي 4:00 مساءً بتوقيت غرينتش".

ونقلت عن أحد المستوطنين قبل مغادرته قوله: "آمل أن نعود إلى هنا قريباً جداً.. يمكننا بناء منزل كبير".

وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "تم التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي مع سكان افيتار وبموجبه يترك السكان البيوت القائمة في البؤرة الاستيطانية حتى نهاية الأسبوع"، موضحة أن "عملية تسوية البؤرة الاستيطانية ستتم بعد استكمال عملية دراسة الملكية للأرض المقامة عليها".

وقام الفلسطينيون على مدى أسابيع بالتظاهر ومواجهة قوات الاحتلال، حيث شهد جبل صبيح، وبلدة بيتا على وجه الخصوص اشتباكات يومية بين الشبان الفلسطينيون وجنود الاحتلال الذين حاولوا الدفاع عن المستوطنين، حتى أجبروا الاحتلال على إخلاء المستوطنة.

وبعد خروج المستوطنين، انطلق الشبان الفلسطينيون إلى المستوطنة وقاموا بتفكيك مجسم "نجمة داوود" التي تم تصبها في البؤرة الاستيطانية سابقاً.

وليلة أمس، وبعد إعلان الاحتلال عن إخلاء المستوطنية، جال الشبان الفلسطينيون في مسيرة مشاعل احتفالاً بانتصارهم.

يذكر أن الاحتجاجات الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن ارتقاء 4 شهداء ومئات الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكان أحد حرّاس جبل صبيح قال إن عمليات الإرباك الليلي أثارت الخوف في صفوف المستوطنين في نابلس، وكشف أن سلطات الاحتلال ستزيل البؤرة الاستيطانية في بيتا.

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