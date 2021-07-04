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إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لوحدات الإرباك الليلي في بلدة بيتا بالضفة الغربية

أصيب عشرات المواطنين، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين بفعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
رمز الخبر: ۵۳۸۲۷
تأريخ النشر: 03 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_اندلعت مواجهات في المنطقة الغربية من جبل صبيح بعد أن هاجمت قوات الاحتلال وحدة "الكوتشوك" وأطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 61 إصابة، منها 55 إصابة بالاختناق، و6 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة بيتا.

ونظّمت ما يُعرف بـ"وحدة المشاعل" مسيرة حاشدة بمشاركة المئات من حملته، وطافت بها محيط جبل صبيح.

ووصلت عشرات الحافلات والسيارات ومئات المواطنين من مختلف محافظات الضفة إلى جبل صبيح للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي التي تنظم بشكل يومي ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

ونصبت قوات الاحتـلال الحواجز على مدخل بيتا، وفتشت المركبات الداخلة لمنع دخول المواطنين من خارج بيتا، وصادرت مفاتيح بعض الحافلات.

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