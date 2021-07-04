النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۴مشاهدات
‍ پ

امريكا..4 رجال يحطمون الرقم القياسي العالمي في التجديف

في رحلة فريدة من نوعها، نجحت مجموعة تضم أربعة رياضيين يمارسون رياضة التجديف في العبور من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية والوصول إلى هاواي محطمة الأرقام القياسية التي سجلت في وقت سابق.
رمز الخبر: ۵۳۸۱۹
تأريخ النشر: 03 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ الفريق المؤلف من أربعة أشخاص كان جزءًا من مسابقة "غريت باسيفيك رايس"، وهي مسابقة تجديف تضم عدة فرق.

ويتألف الفريق الواحد من شخصين أو أربعة، وتكون قوارب التجديف متطابقة.

وتعيش هذه الفرق طيلة مدة السباق التي تستغرق عشرات الأيام، دون الحصول على أي دعم خارجي مباشر.

وفاز فريق "لاتيتود 35" المؤلف من دنكان روي (المملكة المتحدة) وأنجوس كولينز (المملكة المتحدة) وجوردان شاتلوورث (المملكة المتحدة) وجيسون كالدويل (الولايات المتحدة) في مسابقة التجديف بعد أن قطع مسافة 4400 كيلومتر من سان فرانسيسكو إلى هاواي في 30 يومًا و7 ساعات و30 دقيقة.

الرقم القياسي الأخير الذي تم تحقيقه للمسافة عينها في عام 2016، كان 39 يومًا و 9 ساعات و 56 دقيقة.

وقال الكابتن جيسون كالدويل، إنه وزملائه الثلاثة تناوبوا على ممارسة التجديف. وكانت مدة الفترة الواحدة ساعتين، ويتبادلون الأدوار في ما بينهم.

وأضاف كالدويل أنه "بحال كنتم تنتمون إلى فريق مثلنا، وتريدون الفوز بالسباق وربما تريدون كسر الرقم القياسي العالمي، عليكم أن تبقوا هذا القارب متحركًا في أي وقت". وأضاف "قمنا بذلك بدون توقف ودون أن نرتاح ولو للحظة واحدة خلال هذه الأيام الثلاثين".

وتابع كالدويل إن "التجديف كان الجزء الأسهل خلال هذه الرحلة بينما كانت فترات الراحة التي تستغرق ساعتين، الأصعب. خلال هذا الوقت كان يتوجب على الطاقم إيجاد طرق لتناول الطعام والنوم والبقاء بصحة جيدة والحفاظ على النظافة".

وأردف "أنت محروم من النوم، وتعاني من سوء التغذية، والعطش". وأضاف "تعاني من تقرحات، ومن كسور في الأضلع. كل شخص فينا كان يعاني من إصابات ويزداد الأمر سوءًا. بينما يحاول جسدك الصمود حتى تصل إلى خط النهاية".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع تابعة للمقاومة بمدينة غزة
مدعون عامون يطلبون السجن ثلاث سنوات للمشاركين في عملية فرار كارلوس غصن
مادورو يتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاغتياله
السيسي يفتتح أحدث قاعدة عسكرية مصرية على البحر المتوسط
بعد 20 عامًا.. القوات الأمريكية تغادر قاعدة باغرام الأفغانية
محطة بوشهر النووية تعود للعمل بعد إصلاح الخلل الفني
ست توصيات يخرج بها اجتماع خلية الازمة لمعالجة وضع الكهرباء برئاسة الكاظمي
الخارجية تذّكر بإسقاط واشنطن لطائرة مدنية عام 1988 وتدعوها للخروج من المنطقة
الإعلام الإسرائيلي يؤكد تعرض سفينة اسرائيلية تجارية لهجوم في المحيط الهندي
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 3-7-2021
وفد من لقاء الأحزاب الوطنية يزور السفارة السورية مهنئاً بانتخاب الرئيس بشار الاسد
الإعلام يرصد جانبًا من الأضرار التي خلفها قصف قوى التحالف لمنطقة الرقو بصعدة
أزمة المحروقات مستمرة وتردي الأوضاع الاقتصادية يتزايد
الجيش الأفغاني ينتشر في قاعدة باغرام بعد خروج القوات الامريكية منها
احتجاجات في إسطنبول مع خروج تركيا رسميًا من اتفاقية تحمي النساء
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 3-7-2021
الإعلام الإسرائيلي يؤكد تعرض سفينة اسرائيلية تجارية لهجوم في المحيط الهندي
البيت الأبيض: نتوقع إنهاء الانسحاب من أفغانستان بنهاية آب/ أغسطس
وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط أمام الأمم المتحدة بصنعاء
تدشين حملة البيع والشراء في أسواق محافظة صعدة
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان
مواطن يطعن شرطيا في هونغ كونغ قبل ان يلاقي حتفه لاحقا
تونس..حملات أمنية لفرض ارتداء الكمامة وتغيير موعد بدء منع التجول
وقفة احتجاجية بمدنية الخليل للتنديد باغتيال الناشط بنات ورفضًا لقمع تظاهرات الضفة
شهداء وجرحى في هجوم مسلح لـ"داعش" بمحافظة الأنبار
مسؤول في الخارجية الايرانية: الاميركيون فشلوا عسكريا في افغانستان
مصرع 7 أشخاص بينهم 4 أطفال من عائلتين مسلمتين جراء حريق في كندا
الاحتلال يقمع المصلين بعد أن أدّوا صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام في سلوان
كندا..أكثر من 700 حالة وفاة وسط موجة حر غير مسبوقة
ملك الاردن يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية بايران