شهداء وجرحى في هجوم مسلح لـ"داعش" بمحافظة الأنبار

استشهاد 4 عراقيين و3 جرحى في هجوم مسلح لتنظيم داعش على منطقة رزجة بمحافظة الأنبار، والقوات العراقية تحبط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية في بغداد.

أفاد مراسل الميادين باستشهاد 4 عراقيين و3 جرحى في هجوم مسلح لتنظيم داعش على منطقة رزجة بمحافظة الأنبار.

بالتزامن، أعلنت خلية الإعلام الأمني إحباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد.

كما أشارت إلى أنه تم ضبط كدس عتاد يعود لعصابات "داعش" ضمن مناطق جنوب بغداد.

وفي محافظة في صلاح الدين، تم تفجير حزام ناسف وعبوة ناسفة موضوعة على أحد الأعمدة الناقلة للطاقة الكهربائية في قرية جوزة في جزيرة تكريت.

وفي 28 حزيران/يونيو، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف بُرجاً وخطاً رئيسياً للكهرباء يغذي مناطق في بعقوبة والعاصمة بغداد.

وتم الاعتداء بعبوتين ناسفتين ما تسبب في أضرارٍ مادية. وسبق ذلك هجوم بصاروخي كاتيوشا استهدف محطة صلاح الدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامُراء ما تسبب في أضرارٍ جسيمةٍ في أجزاء الوحدة التوليدية.