ملك الاردن يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية بايران

واكد العاهل الاردني في برقيته على تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الايراني والاردني، متمنيا التقدم والازدهار للشعب الايراني اكثر مما مضى.

بعث ملك الاردن، يوم الجمعة، ببرقية الى آية الله ابراهيم رئيسي هنأه فيها بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقدم الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية التهنئة في برقيته الى آية الله رئيسي بحصوله على ثقة الشعب الايراني لتولي دفة الرئاسة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد العاهل الاردني في برقيته على تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الايراني والاردني، متمنيا التقدم والازدهار للشعب الايراني اكثر مما مضى.

كما تمنى الملك عبدالله الثاني السلامة والنجاح للرئيس الايراني المنتخب في مسؤوليته الجديدة.