الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة بغزة والمقاومة تصفه بردة فعل استعراضية

واكد ان ذلك لن يغير من إصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن مواصلة المشوار النضالي وبكافة السبل وأدوات المقاومة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته.

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة موقعا للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة.

وقال مراسلنا ان طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين على الأقل موقعًا للمقاومة جنوبي غربي مدينة غزة ما الحق اضرارا مادية دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرات الجيش هاجمت موقعا لحركة حماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق بالونات حارقة على مستوطنات الغلاف مساء الخميس.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن قصف العدو الصهيوني لأحد مواقع المقاومة في غزة، ما هو إلا ردات فعل استعراضية لإسترضاء مستوطنيه والتغطية على أزماته المتصاعدة.

واكد ان ذلك لن يغير من إصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن مواصلة المشوار النضالي وبكافة السبل وأدوات المقاومة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته.

وأكد برهوم أن المقاومة هي من يمتلك زمام المبادرة، وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة، تحدد مسار التعامل مع هذا العدو والضغط عليه وإجباره على احترام حقوق الشعب الفلسطيني، والتراجع عن سياساته وإجراءاته الظالمة.