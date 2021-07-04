وزير النفط الايراني: لا تاثير لقرار "اوبك بلس" على عزم ايران لزيادة الصادرات

وقرر وزراء النفط في دول المجموعة إرجاء الاجتماع إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات حول سياسة الإنتاج للفترة المتبقية من العام الحالي.

اكد وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة بان لا تاثير لقرار "اوبك بلس" على عزم الجمهریة الاسلامية الايرانية لزيادة صادرات النفط.

واعلن زنكنة في تصريح للصحفيين الجمعة في ختام الاجتماع الوزاري الـ 18 لمجموعة "اوبك بلس" والذي عقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو، انه تم البحث خلال الاجتماع حول عودة ايران الى السوق النفطية وقال: لقد اعلنت بان اي قرار يتخذ لن يؤثر على عزمنا ومتى ما تم رفع الحظر سنعود للسوق في اقصر فترة زمنية ممكنة وسنرفع الانتاج الى مستوى ما قبل الحظر على الاقل.

وصرح بان السبب في اطالة فترة الاجتماع يعود الى مخالفة بعض الاعضاء لحصصهم المحددة لهم وقال: ان بعض الاعضاء يعتقدون بحصول عدم انصاف في توزيع الحصص ويرون ان البعض يحظون بحصص اكبر.

وقرر وزراء النفط في دول المجموعة إرجاء الاجتماع إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات حول سياسة الإنتاج للفترة المتبقية من العام الحالي.