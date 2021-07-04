الرئيس السويسري يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية

يذكر ان آية الله رئيسي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 18 حزيران/يونيو بحصوله على اكثر من 18 مليون صوت اي 62 بالمائة من اصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات.

بعث الرئيس السويسري غي بارملين، برقية الى آية الله ابراهيم رئيسي هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على تعزيز التعاون بين البلدين.

ويذکر أنه قدم بارملين التهنئة في برقيته الى آية الله رئيسي لحصوله على ثقة الشعب الايراني لتولي رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتمنى بارميلين النجاح لآية الله رئيسي في مسؤوليته الجديدة، معربا عن ثقته بتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة بين ايران وسويسرا اكثر مما مضى، في فترة رئاسة الرئيس الايراني المنتخب.

وأكد الرئيس السويسري أن بلاده ملتزمة بتعزيز الحوار والتعاون مع ايران بهدف تعزيز الاستقرار والرفاهية في المنطقة، بما يصب في مصلحة الجميع، وقال: ان سويسرا ترحب بمبادرات ايران لتعزيز الحوار والتعاون العالمي من اجل نشر الامن والسلام.

يذكر ان آية الله رئيسي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 18 حزيران/يونيو بحصوله على اكثر من 18 مليون صوت اي 62 بالمائة من اصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات.