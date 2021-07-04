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الرئيس الايراني المنتخب يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة

وأطلب من جميع النخب والمثقفين والجماعات والأحزاب والمنظمات وابناء الشعب تقديم شخص بالمؤشرات المذكورة أعلاه وعلى مستوى الحكومة الشعبية للتعريف به في هذا النظام.
رمز الخبر: ۵۳۸۰۲
تأريخ النشر: 03 July 2021

قدم الرئيس الايراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي نظامًا للمشاركة العامة في تعريف المسؤولين والاعضاء في الحكومة الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذا النظام الذي أطلق تحت عنوان "انصار رئيسي"، تمت دعوة جميع النخب والمثقفين والجماعات والأحزاب والمنظمات والمواطنين لتقديم شخص معروف على مستوى حكومة شعبية.

"الكفاءة" و"مكافحة الفساد" و"الروح الثورية" و"الشعبية" هي من بين الخصائص التي أكد عليها الرئيس الايراني المنتخب.

وقال آية الله رئيسي عند تقديم هذا النظام، مخاطبا الشعب والنخب: الحمد لله ومع الشكر والتقدير لكل فرد من الشعب الايراني العظيم على صنعه ملحمة مجيدة من الانتخابات الرئاسية وحسن الثقة في عبدالله وخادم الشعب، وكما اوضحت من قبل فان أعضاء الحكومة وزملائي سیتم اختيارهم على أساس الجدارة وبناءً على مؤشرات مثل "الكفاءة" و "مكافحة الفساد" و "الروح الثورية" و "الشعبية".

ولأنني أؤمن بشدة أنه "حيثما كان هناك مجال للمشاركة العامة في صنع واتخاذ القرارات، فإن معدل النجاح يرتفع" ، وكما وعدت، فان نظام للمشاركة العامة في تقديم أعضاء الحكومة اصبح جاهزا.

وأطلب من جميع النخب والمثقفين والجماعات والأحزاب والمنظمات وابناء الشعب تقديم شخص بالمؤشرات المذكورة أعلاه وعلى مستوى الحكومة الشعبية للتعريف به في هذا النظام.

واضاف "ارجو بفضل الله عز وجل وبتأييد الشعب توظيف كل امكانيات الحكومة لايجاد حركة عظيمة لخدمة الايرانيين الاعزاء".

وهذا النظام متاح للعموم على هذا الموقع https://yaran.raisi.ir/managers.

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