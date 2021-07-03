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وزير الدفاع: مباحثاتنا بشأن مطار كابل مستمرة

اعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تواصل المباحثات بشأن تشغيل مطار "حامد كرزاي" الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.
رمز الخبر: ۵۳۷۸۵
تأريخ النشر: 02 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ في تصريحات أدلى بها في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة، أكد أكار أهمية ملف تشغيل مطار كابل، من "حيث مستقبل أشقائنا في أفغانستان وسد احتياجاتهم".

ولفت أكار إلى أن تركيا تقوم بتشغيل مطار كابل منذ 6 سنوات، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلال قمة الناتو إمكانية استمرارها في ذلك إذا تحققت الشروط والظروف اللازمة.

وأشار وزير دفاع تركيا إلى استمرار مباحثات تركيا مع دول عدة في مواضيع توفير الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لأفغانستان.

وقال: "لقاءاتنا مع الأمريكيين مستمرة، لم نتوصل إلى قرار بعد، لكننا نسعى إلى ذلك، فأفغانستان شقيقتنا، وقمنا بكل ما يلزم حتى اليوم من أجل ضمان أمنها وسلامها ورفاهيتها، وسنواصل ذلك".

وشدد على أهمية "إبقاء مطار كابل مفتوحا وتشغيله، ندرك ذلك جيدا، ففي حال إغلاقه سيتم سحب السفارات، وبعدها ستصبح أفغانستان دولة معزولة، وستواجه مشاكل خطيرة على صعيد العلاقات الدولية".

وقبل أسبوع أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بحثت مع الوفد الأمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار كابل.

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