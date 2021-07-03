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الاحتلال يقمع وقفة الأهالي التضامنية مع أصحاب البيوت المهددين بالتهجير في سلوان

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه شبان فلسطينيين كانوا متواجدين قرب خيمة الاعتصام المقامة في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث لا يزال 17 منزلاً مهددًا بالإخلاء لمصلحة مستوطنين.
رمز الخبر: ۵۳۷۸۰
تأريخ النشر: 02 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أبعدت قوات الاحتلال الشبان عن مكان الاعتصام بعد أن أقاموا صلاة الجمعة في الخيمة، قبل أن تقتحمها.

كما ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المتواجدين داخل خيمة الاعتصام، ما أدى الى اصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وندد الفلسطينيون عقب انتهاء الصلاة بقرارات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف مختلف أحياء سلوان، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل.

ويمتد حي البستان على 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدم منازله، البالغ عددها أكثر من مئة منزل، بحجة بناء حديقة مكانه، إلا أن عوائل الحي خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال لمنع ذلك.

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