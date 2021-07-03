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لافروف لنظيره البحريني: لدينا تفاهم تام بشأن أهدافنا المشتركة

أشاد وزيرا خارجية روسيا، سيرغي لافروف والبحرين، عبد اللطيف الزياني بمستوى التعاون بين بلديهما، في مستهل محادثاتهما في موسكو اليوم الجمعة.
رمز الخبر: ۵۳۷۷۹
تأريخ النشر: 02 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ وصف لافروف، في مستهل المحادثات، البحرين بأنها "شريكنا القديم والموثوق به في العالم العربي"، لافتًا إلى أن العلاقات بين الدولتين تتطور بناءً على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والصداقة ومراعاة المصالح المتبادلة.

وأكد لافروف أن المحاور الرئيسية للعلاقات الروسية-البحرينية تحدد على أرفع مستوى، مضيفًا: "لذلك لدينا تفاهم تام فيما يخص الأهداف المطروحة أمامنا ضمن الأجندة الثنائية والجهود المشتركة الرامية إلى استقرار الوضع على الصعيد الدولي، بالدرجة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي منطقة الخليج، وهذا ما سنعمل علينا معكم اليوم. أهلا وسهلا!".

بدوره، أعرب وزير الخارجية البحريني عن سعادته بزيارة روسيا للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى مشاركته "الطيبة والمفيدة جدا" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو الماضي.

وقال إن تنظيم السلطات الروسية هذه المنتدى في الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا "يعكس حقيقة القدرات العالية المتميزة لدى الأجهزة المختصة في الحكومة الروسية وتعكس حقيقة الروس".

وأبدى الزياني اعتزاز البحرين بعلاقات الصداقة التي تربطها مع روسيا وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونمو في شتى المجالات.

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