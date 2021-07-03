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رئيس وزراء العراق يزور نظيره الايطالي: العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا

اِلتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في العاصمة الإيطالية روما .
رمز الخبر: ۵۳۷۷۸
تأريخ النشر: 02 July 2021

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزارء أن "الكاظمي أعرب عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الارهابية والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب"، مبيناً أن "العراق يتطلّع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح الكاظمي أن "العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والاستفادة من تجربتها في هذا المجال"، مشيراً الى أن "العراق يرحب بدور أكبر للشركات والاستثمارات الإيطالية في العراق، خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الحالية لمشروع مد سكّة الحديد(البصرة-تركيا) الرابط بميناء الفاو".

ورحّب الكاظمي حسب البيان "بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود، ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة و الآثار، فضلاً عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما".

وأشار البيان الى أن "الكاظمي وجه دعوة لرئيس الوزراء الايطالي لزيارة بغداد والذي رحب بالدعوة ووعد بتلبيتها بأقرب فرصة".

وتابع البيان أن "رئيس الوزراء الايطالي أعرب عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى روما"، مؤكداً "دعم بلاده للعراق بكل ما يحتاجه من مجالات الاستثمار والإعمار والتدريب وغيرها من القطاعات".

وأشاد "بدور الحكومة العراقية الحالية برئاسة الكاظمي في اعادة علاقات العراق الدولية وجهودها الكبيرة في التهدئة بالمنطقة".

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