وزارة الاقتصاد ترفع سعر ربطة الخبز والمواطنون يطلقون صرخة : لا نستطيع تأمين خبزنا

وكالة تبناك الإخبارية_ من جهته أكد نقيب أصحاب الأفران في لبنان، علي ابراهيم، ان المشكلة ليست برفع سعر ربطة الخبز 1000 ليرة لتصبح 4000 ليرة بحسب التسعيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة انما المشكلة في حال استمر رفع الدعم.

وأشار ابراهيم الى أنه تم رفع الدعم عن الخميرة والسكر والمحروقات، وبالتالي فإن ارتفاع سعر ربطة الخبز 1000 ليرة أمر طبيعي، مشدداً على أنهم كنقابات يدافعون عن قوت الفقير ولكن المسؤولين بعيدين عن هذه المسألة.

وشكر ابراهيم قيادة الجيش اللبناني التي أمّنت للأفران 5 مليون ليتر من مصفاتي الزهراني وطرابلس لحين إفراغ حمولة البواخر المستوردة، مؤكدًا أن المشكلة الكبرى هي قرار رفع الدعم عن القمح، حيث سيصل سعر ربطة الخبز الى حدود الـ 8 آلاف ليرة، مطالباً المعنيين بإبقاء الدعم على ربطة الخبر.

وكشف عن استعدادهم كإتحاد نقابات الافران للاعلان عن الاضراب العام بحال تم رفع الدعم عن القمح والوقوف الى جانب الناس والتحرّك في الشارع.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد حددت في بيان، سعر الخبز اللبناني الأبيض ووزنه، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على الأراضي اللبنانية كافة، بعد تعديل أسعار المحروقات وارتفاع سعرها في السوق، وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الأفران الى مراكز البيع، وقالت انه استنادًا الى سعر القمح في البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، واستنادًا للدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرًا لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعانيها المواطنون، فقد حدد سعر الخبز اللبناني "الأبيض" ووزنه وفقًا للآتي:

في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 876 غراما بسعر 3750 ل.ل حدا أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غراما بسعر 2500 ل.ل حدا أقصى.

في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 876 غراما بسعر 4000 ل.ل. حدا أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غراما بسعر 2750 ل.ل حدا أقصى.

ويواجه لبنان أزمات اقتصادية عدّة حيث يعيش نصف اللبنانيين في حالة من الفقر، بينما ارتفع مستوى الفقر الحاد من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020، وفق ما كشفت الأمم المتحدة. ويعاني لبنان من أزمة خانقة جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة الليرة اللبنانية.