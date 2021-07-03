أردوغان: الانتخابات ستُجرى بموعدها في 2023 .. وموجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وسنبقى

شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في حزيران/يونيو 2023.

وكالة تبناك الإخبارية_ أكد في كلمة له اليوم الجمعة، خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، أن ملكية المصنع عائدة لوزارة الدفاع وستبقى للدولة، ردا على مزاعم المعارضة بشأن التعاون مع قطر.

ولفت أردوغان إلى أن قطر شريك في تمويل مصنع جنازير الدبابات بنسبة 49 بالمئة. وأفاد بأن "كل من يدعي بيع مصنع جنازير الدبابات ولا سيما للأجانب فهو كاذب".

وقال إن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، لا يقوم سوى بإطلاق الأكاذيب صباح مساء. وأشار إلى أن أحدث كذبة روج لها زعيم المعارضة، هي أن تركيا تقبل طلابا قطريين في كليات الطب دون امتحان دخول، مؤكدا عدم صحة ذلك، وداعيا المعارضة إلى إثبات ادعاءاتها.

وأكد الرئيس التركي أن الانتخابات ستجري بموعدها في يونيو/ حزيران 2023، وأن الشعب سيلقن "هؤلاء الكاذبين" الدرس اللازم مجددا في صناديق الاقتراع. وأكمل: "الإرث الكبير الذي سنتركه للأجيال القادمة يتمثل بأعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في الصناعات الدفاعية كما في كل المجالات".

من ناحية أخرى، أعلن أردوغان إن بلاده موجودة في عدد من دول الجوار وستبقى هناك. وقال "موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وسنواصل وجودنا".

وشدّد على أن تركيا ستنتزع حقوقها المشروعة وستقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارها لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص.