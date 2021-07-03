نقيب أصحاب الافران: مستعدون لإعلان الإضراب العام بحال رفع الدعم عن القمح

أكد نقيب أصحاب الأفران في لبنان، علي ابراهيم، ان المشكلة ليست برفع سعر ربطة الخبز 1000 ليرة لتصبح 4000 ليرة بحسب التسعيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة انما المشكلة في حال استمر رفع الدعم.

وأشار ابراهيم في تصريح خاص لوكالة تابناك الى أنه تم رفع الدعم عن الخميرة والسكر والمحروقات، وبالتالي فإن ارتفاع سعر ربطة الخبز 1000 ليرة أمر طبيعي، مشدداً على أنهم كنقابات يدافعون عن قوت الفقير ولكن المسؤولين بعيدين عن هذه المسألة.

وشكر ابراهيم قيادة الجيش اللبناني التي أمّنت للأفران 5 مليون ليتر من مصفاتي الزهراني وطرابلس لحين إفراغ حمولة البواخر المستوردة، مؤكدًا أن المشكلة الكبرى هي قرار رفع الدعم عن القمح، حيث سيصل سعر ربطة الخبز الى حدود الـ 8 آلاف ليرة، مطالباً المعنيين بإبقاء الدعم على ربطة الخبر.

وكشف عن استعدادهم كإتحاد نقابات الافران للاعلان عن الاضراب العام بحال تم رفع الدعم عن القمح والوقوف الى جانب الناس والتحرّك في الشارع.