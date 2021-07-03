النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۵مشاهدات
‍ پ

البر الرئيسي يسجل 18 حالة إصابة بكوفيد-19 جميعها وافدة

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجل 18 حالة إصابة وافدة بكوفيد-19 يوم الخميس، بينما لم يسجل أي إصابات جديدة محلية العدوى بالمرض.
رمز الخبر: ۵۳۷۷۰
تأريخ النشر: 02 July 2021

ومن بين الحالات الوافدة، تم تسجيل ثماني حالات في قوانغدونغ وخمس في فوجيان وثلاث في شانغهاي وحالة واحدة في كل من لياونينغ وجيانغسو.

ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الخميس.

وتم تسجيل ما إجماليه 6618 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الخميس، بينها 6230 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و388 حالة لاتزال تتلقى العلاج الطبي فيها. ولم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 91810 حالات حتى يوم الخميس، بينها 436 حالة لاتزال تتلقى العلاج، 8 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 86738 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

يشار الى انه لم تسجل حالات مشتبه بإصابتها في البر الرئيسي الصيني يوم الخميس.

وتم تسجيل 22 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. وكان هناك ما إجماليه 474 حالة بدون أعراض، منها 467 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الخميس.

وحتى نهاية يوم الخميس، تم تسجيل 11927 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 211 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و54 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و14853 حالات إصابة مؤكدة بينها 661 حالة وفاة في مقاطعة تايوان.

وخرج ما إجماليه 11631 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و51 في ماكاو و10306 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان
مواطن يطعن شرطيا في هونغ كونغ قبل ان يلاقي حتفه لاحقا
تدشين حملة البيع والشراء في أسواق محافظة صعدة
وقفة احتجاجية بمدنية الخليل للتنديد باغتيال الناشط بنات ورفضًا لقمع تظاهرات الضفة
وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط أمام الأمم المتحدة بصنعاء
تونس..حملات أمنية لفرض ارتداء الكمامة وتغيير موعد بدء منع التجول
الهلال الأحمر الفلسطيني: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح جنوب نابلس
أكار يؤكد ضرورة تصنيع أي معدات عسكرية يُمنع تصديرها إلى تركيا
وزير خارجية البحرين: ننتظر رد قطر على دعوتنا للتشاور.. ولتحقيق السلام في المنطقة اهمية كبيرة
اختتام أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بمدينة جنيف.. خلافات بشأن "القاعدة الدستورية"
لافروف: الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على إيران ضمن المفاوضات النووية
وزير الدفاع: مباحثاتنا بشأن مطار كابل مستمرة
إحباط محاولة تفجير طائرة في ولاية هيرات باستعمال آلة موسيقية
الكاظمي يهدي البابا لوحة من عمل إحدى ضحايا داعش: ماضون لإعمار ما دمر من الكنائس الاثرية
سعيّد من وزارة الداخلية: إتخاذ قرار حظر التجوال من اختصاص رئيس الجمهورية
بعد وفاة غامضة لضابط أمريكي في قطر.. تقارير إيرانية تربطه باغتيال سليماني
انذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة فوقها
منظمة حقوقية تثير تساؤلات حيال إنتهاكات التحالف السعودي بحق النازحين اليمنيين
مستشار " بن زايد " يحذر من خطر يهدد بفناء دولة الإمارات
الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة
في ظل ارتفاع اسعار المحروقات.. أصحاب المولدات يرفعون تسعيرة الإشتراك
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعلن استقالته
رئيس الحزب الديموقراطي: لبنان يمر حالياً في ظرف عصيب جداً
تحذيرات من إمكانية إغلاق مطار بن غوريون بسبب ارتفاع إصابات كورونا
لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة إجراءات تخفيف العقوبات على إيران
رئيس أركان الجيش يستقبل مدير مكتب التعاون الأمني في العراق
حماس تؤكد على مواصلة المقاومة بكافة السبل
الحرائق تلتهم الغابات في بلدة ليتون الكندية وسط موجة حر قياسية
الخارجية: لا نعتزم التخلي عن أفغانستان
البر الرئيسي يسجل 18 حالة إصابة بكوفيد-19 جميعها وافدة