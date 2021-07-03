البر الرئيسي يسجل 18 حالة إصابة بكوفيد-19 جميعها وافدة

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجل 18 حالة إصابة وافدة بكوفيد-19 يوم الخميس، بينما لم يسجل أي إصابات جديدة محلية العدوى بالمرض.

ومن بين الحالات الوافدة، تم تسجيل ثماني حالات في قوانغدونغ وخمس في فوجيان وثلاث في شانغهاي وحالة واحدة في كل من لياونينغ وجيانغسو.

ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الخميس.

وتم تسجيل ما إجماليه 6618 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الخميس، بينها 6230 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و388 حالة لاتزال تتلقى العلاج الطبي فيها. ولم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 91810 حالات حتى يوم الخميس، بينها 436 حالة لاتزال تتلقى العلاج، 8 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 86738 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

يشار الى انه لم تسجل حالات مشتبه بإصابتها في البر الرئيسي الصيني يوم الخميس.

وتم تسجيل 22 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. وكان هناك ما إجماليه 474 حالة بدون أعراض، منها 467 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الخميس.

وحتى نهاية يوم الخميس، تم تسجيل 11927 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 211 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و54 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و14853 حالات إصابة مؤكدة بينها 661 حالة وفاة في مقاطعة تايوان.

وخرج ما إجماليه 11631 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و51 في ماكاو و10306 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.