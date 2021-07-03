حماس تؤكد على مواصلة المقاومة بكافة السبل

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قصف الاحتلال لأحد مواقع المقاومة في قطاع غزة، ما هو إلا ردات فعل استعراضية لإسترضاء مستوطنيه والتغطية على أزماته المتصاعدة.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي له، إن هذا العدوان لن يغير من إصرار شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة المشوار النضالي وبكافة السبل وأدوات المقاومة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته.

وأضاف إن مقاومة شعبنا هي من تمتلك زمام المبادرة، وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة، تحدد مسار التعامل مع هذا العدو والضغط عليه وإجباره على احترام حقوق شعبنا، والتراجع عن سياساته وإجراءاته الظالمة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم الجمعة، موقعًا للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة، بعدد من الصواريخ الثقيلة.