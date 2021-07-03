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بعد وفاة غامضة لضابط أمريكي في قطر.. تقارير إيرانية تربطه باغتيال سليماني

زعمت مواقع إخبارية إيرانية أن ضابطا أمريكيا توفي مؤخرا في قطر وسط ظروف غامضة كان له دور في عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.
رمز الخبر: ۵۳۷۶۴
تأريخ النشر: 02 July 2021

زعمت مواقع إخبارية إيرانية أن ضابطا أمريكيا توفي مؤخرا في قطر وسط ظروف غامضة كان له دور في عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.
وأكد البنتاغون مؤخرا أن الضابط برتبة مقدم في سلاح الجو الأمريكي، جيمس ويليس، لقي مصرعهم في 26 يونيو الماضي جراء حادث غير قتالي وقع في قاعدة العديد الجوية بقطر.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن التحقيق جار في الحادث دون شرح مزيد من المعلومات.

في غضون ذلك، نشرت بعض المواقع الإخبارية الإيرانية غير الرسمية، منها "ركنا" و "آنا"، تقارير مفادها أن هذا الضابط كان ضمن لائحة المشاركين في اغتيال سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد مطلع عام 2020.

ولم يتم تقديم أي أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن وضعها لائحة تضم 48 متهما في قضية اغتيال سليماني.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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