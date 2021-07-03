منظمة حقوقية تثير تساؤلات حيال إنتهاكات التحالف السعودي بحق النازحين اليمنيين

وكالة تبناك الإخبارية_ في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت المتحدثة بأنه في "30 آذار مارس 2015، بعد أربعة أيام فقط من شنّ التّحالف السّعودي حربًاً غير مشروعة على الشّعب اليمنيّ، قصفت طائرات التّحالف مخيّمًا للنّازحين داخليًّا في منطقة المزرق التّابعة لمديريّة حرض في محافظة حجة، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 130 شخصًا."

وأضافت أنه "بين 11 نيسان أبريل و6 حزيران يونيو 2015، واصلت قوّات التّحالف قصف المخيّمات والمباني، بما في ذلك الأماكن التي تتولّاها اليونيسف والمفوضية السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، حيث يعيش العديد من النازحين داخليًّا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 287 شخصًا."

وأوضحت أن ذلك حدث "في منطقة نادي اليرموك في صنعاء، وكريتر في محافظة عدن، وميدي وحرض في محافظة حجة، ومديريّة حيران، حيث تم استخدام الذخائر العنقوديّة المحرّمة دوليًا."

وأشارت إلى أنه "استمرّ هذا الاستهداف الممنهج لمعسكرات النّازحين الدّاخليّين ومبانيهم طوال الحرب وبلغ ذروته عند استخدام التّحالف السّعودي للنّازحين كدروع بشريّة في مأرب في نيسان أبريل الماضي، حيث تواجد عسكريّون بشكل غير قانوني مع سياراتهم أثناء استمرار المعارك في المناطق المجاورة."

وتوجهت الى مجلس حقوق الانسان بالسؤال: "يبلغ عدد النّازحين داخليًّا اليوم 4.3 مليون شخص. ما هو موقف مكتبكم إزاء هذه الجرائم يا حضرة المقرّرة الخاصّة؟ وما هي الإجراءات التي اتّخذتها الأمم المتّحدة أو ستتّخذها لتخفيف بعض معاناة النّازحين؟"