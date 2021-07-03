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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعلن استقالته

أعلن مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي في إسرائيل مائير بن شبات، استقالته من منصبه بعد ولاية استمرت 4 سنوات.
رمز الخبر: ۵۳۷۵۹
تأريخ النشر: 02 July 2021

ووفق مراسلتنا، فقد أبلغ بن شبات، مساء أمس الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن رغبته بمغادرة منصبه، عقب استجابته لطلب الاستمرار بعمله بهدف إتاحة المجال للحفاظ على الاستقرار والاستمرارية الوظيفية بُعيد تشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يشغل بن شبات منصبه حتى نهاية شهر أغسطس، على أن يقوم رئيس الوزراء بتعيين بديل عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيمر ذلك بعملية إرشاد مرتبة مع رئيس هيئة الأمن القومي المنتهية ولايته.

من جهته، شكر بينيت بن شبات على مساهمته الكبيرة في الأمن القومي لإسرائيل، قائلا:"أود الإشادة بمائير بن شبات على سنين طويلة من العطاء والمساهمة في ضمان أمن دولة إسرائيل بشكل مهني وناجح. لقد تولى مائير سلسلة من المناصب حيث أظهر أداء رائعا في جميعها، كما وأبدى الإدراك المتعمق للتحديات السياسية والأمنية التي تواجه دولة إسرائيل".

المصدر: RT

داليا النمري- القدس

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