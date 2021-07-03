الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة

أصدرت دولة الإمارات، اليوم الخميس، قرارا جديدا يمنع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تم منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم مسبقا الإعلان عن وقف القدوم منها، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث".

ووفقا للوكالة، يشمل القرار 14 دولة هي:

"الهند، باكستان، بنغلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب أفريقيا و نيجيريا".

وأوضحت الوكالة أن القرار يستثنى منه "البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا".

ومع بدء موسم السفر، أشارت الخارجية الإماراتية إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة الخاصة بفيروس كورونا وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها.

وأوضحت أنه سيسمح بعودة المواطنين المصابين إلى الإمارات بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة الموجودين فيها والجهات الصحية في الدولة وباتباع كافة الإرشادات والاشتراطات الصحية لنقله.

كما طلبت الوزارة من المواطنين ضرورة التسجيل في "خدمة تواجدي" قبل سفرهم لضمان تقديم الدعم الكامل لهم خلال في فترة سفرهم.