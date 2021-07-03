مستشار " بن زايد " يحذر من خطر يهدد بفناء دولة الإمارات

حذر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الأربعاء من خطر جسيم يهدد بفناء دولة الإمارات .

وقال عبد الله ، في تغريدة عبر حسابه تویتر : مئات ممن حصلوا على جنسية الإمارات مؤخراً لا يتحدثون العربية وأبناؤهم لا يبذلوا الجهد لتعلمها .

وأضاف الأكاديمي الإماراتي : هؤلاء لا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولاؤهم للدولة ، المشهد السكاني الذي يتأسس ل 50 سنةً قادمة سيكون مختلاً وغريباً .

عبد الخالق عبد الله قائلا : ولدينا أيضا أمثلة في دول الخليج العربي ( في إشارة إلى البحرين ) قامت بتجنيس سريع وعشوائي وتدفع ثمناً اجتماعياً وسياسياً باهضاًحاليا . التجنيس العشوائي قد يخلق ورم غیر حمید .

المصدر:وكالات