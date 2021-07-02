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الاتفاق على إخلاء مستوطنة جبل صبيح جنوب نابلس

وقعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع قادة المستوطنين في الضفة اتفاقا نهائيا يقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "إفياتار" غير الشرعية والمقامة في جبل صبيح، ويغادر بموجبه المستوطنون من دون هدم مبانيهم.
رمز الخبر: ۵۳۷۴۹
تأريخ النشر: 01 July 2021

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، فإن الاتفاق ينص على مغادرة السكان للبؤرة الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية قرب بلدة بيتا، حتى الساعة الرابعة من عصر غد الجمعة، أما المنازل فستظل قائمة لكنها خالية ومقفلة، مع حضور ثابت لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الهيئة إلى أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستعمل على تسوية الوضع القانوني للنقطة الاستيطانية غير القانونية في أقرب وقت ممكن".

من الجدير ذكره، أن أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، نظموا احتجاجات متواصلة على إقامة هذه البؤرة الاستيطانية غير الشرعية في جبل صبيح، ما أدى إلى سقوط 4 شهداء فلسطينيين خلال الشهرين الماضيين ومئات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي

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