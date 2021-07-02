مخاوف مع تولي سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

عبر العديد من النشطاء والهيئات غير الحكومية في الاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم من تولي سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم لمدة ستة أشهر.

وكالة تبناك الإخبارية_ تتمحور مخاوف النشطاء والهيئات غير الحكومية حول رئيس وزراء سلوفينيا يانيس جانسا، وهو الذي يقود سياسة شعبوية، متشددة في بلاده.

كما أن هناك مخاوف من إمكانية عرقلة سلوفينيا لأي تحرك نحو مزيد من التضامن الأوروبي في مجال الهجرة وتعطيلها لـ"إجراءات وقيود" تجاه الدول التي تنتهك القيم الأوروبية.

وتسلط رئاسة سلوفينيا الحالية للاتحاد، وهي الثانية منذ انضمام هذا البلد للتكتل الموحد عام 2004، الضوء على المشاكل الداخلية للبلاد وسياسة رئيس الوزراء جانسا، خاصة لجهة تقييد الحريات وتطبيق سياسة تفضيلية تجاه الإعلام.

وكانت الرئاسة السلوفينية قد أعلنت أن أولوياتها تتمثل في تسهيل التعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا، والتحرك باتجاه تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد، والعمل على قلب مؤشر الانحدار الديمغرافي السلبي في دوله.