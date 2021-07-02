صلاة في الفاتيكان من أجل سلام لبنان واستقراره

اجتمع في الفاتيكان رؤساء الكنائس المسيحية في لبنان مع البابا فرنسيس الثاني للصلاة من اجل السلام والاستقرار في لبنان.

وكالة تبناك الإخبارية_ شارك في هذا الاجتماع عشرة قادة روحيين هم البطاركة الكاثوليك والأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، إضافةً إلى مسؤولي الكنائس الإنجيلية.

و‎ينقسم برنامج العمل في هذا الاجتماع إلى جزئين ، الأول مخصّص للتفكير والتأمّل ومناقشة الوضع العام في لبنان ويعرض خلاله كل واحد من البطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية ورقة يطرح فيها الهواجس والمشاكل ورؤيته للحلول على ان يكون للبابا فرنسيس كلمة ختامية.

أمّا الجزء الثاني فهو مخصّص للصلاة بمشاركة السفراء البابويين والجماعات المشرقية الموجودة في الفاتيكان من رهبانيات وإرساليات، إضافةً إلى لبنانيين مقيمين في روما.