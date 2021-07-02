عملية استهداف معسكر صحن الجن والمنطقة العسكرية الثالثة بمارب

القوّة الصاروخية تتصدّر المشهد إلى جانب سلاح الجو المسير في معركة مارب وتشاركان بقوّة في ضرب معسكرات الغزاة والمرتزقة وأماكن تجمّعهم ومراكز تدريبهم وانطلاقهم لتنفيذ المهام العدائيّة ضدّ مواقع الجيش واللجان الشعبيّة وقرى وممتلكات المواطنين.

وبعد أيّام قليلة من عمليّة استهداف معسكر تدريب تابع لقوى التحالف في منطقة الوديعة والتي ستبثّ مشاهدها عصر الخميس ،دكّت القوّة الصاروخية معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكريّة الثالثة في مارب بصاروخين باليستيّين من نوع "بدر واحد".

وفي النتائج أكّد متحدّث القوّات المسلّحة العميد يحيى سريع مقتل وإصابة العشرات من المسلحين بينهم قادة مشدّدًا في الوقت ذاته على اتخاذ القوات المسلّحة جميع الإجراءات العملياتيّة اللازمة لحماية المدنيّين والأعيان المدنية.

واعتبر سريع أن ما يروج له إعلام العدوان من استهداف لمواقع مدنيّة زيف ولا أساس له من الصحّة كون الضربات الصاروخية والمسيّر لا يستهدفان إلا مواقع عسكريّةً واضحةً ومعروفة.

خلال المرحلة الماضية ومع اشتداد الضغط على المسلحين وانعدام خياراتهم العسكريّة في مارب لجأ إعلام العدوان إلى إطلاق حملات إعلاميّة مضلّلة لمنع تحرير هذه المدينة من قوى العدوان فتارةً يحتمي بمخيمات النزوح وتارةً أخرى يروّج لمزاعم قصف المدنيّين والأحياء السكنية في محاولة مكشوفة ومتكرّرة لاستعطاف المواقف الدوليّة ودفعها للتدخّل لإكساب تحالف العدوان مزيدًا من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه في هذه المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية لموقعها المهم وثرواتها النفطيّة والغازيّة.

وفي هذه الحملة ومن منطلق الحرص على بقاء مارب معقلًا رئيسيًّا للشرعية المزعومة ومركزًا متقدّمًا لقوى الغزو والاحتلال لإدارة مصالحها وعمليّاتها في مناطق الشمال والوسط لم تكتف الولايات المتحدة بتكثيف الجهود السياسيّة لتجميد معركة مارب بكلّ وسائل الضغط بل وتشارك في هذه الحملة مع سفراء بعض الدول الغربيّة على رأسهم السفير البريطانيّ ونظيره الفرنسيّ.

وبتجدّد عمليات القوّة الصاروخيّة وسلاح الجو المسيّر وتكرارها على معسكرات تحالف العدوان ومرتزقتها داخل مارب وخارجها تكون القوات المسلحة قد أضعفت جبهة التحالف وشتّت قواها العسكريّة بالإضافة إلى إفقاد المرتزقة الأمن والاستقرار ليس في ميادين المواجهة وحسب بل و في الأماكن البعيدة عن خطوط النار.

اعلام حربي+أنصارالله