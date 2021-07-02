اشتباك مسلح بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال في جنين اليوم

أطلق مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم الخميس، النار باتجاه قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكالة تبناك الإخبارية_ وثقت مقاطع فيديو لحظة إطلاق النار على قوات الاحتلال من المقاومين عند اقتحام الأخير لجنين بهد تنفيذ عمليات اعتقال.

وترافق الاشتباك مع اقتحام قامت به وحدة خاصة من جنود الاحتلال لمنزل الشاب عز الدين أبو ناعسة حيث عبثت بمحتويات المنزل وقامت باعتقال الشاب.

كما واعتقلت قوات الاحتلال من جنين الشابين: محمد جرادات، ولؤي شواهنة، وذلك أثناء تواجدهما بمكان عملهما في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.

ووفقًا لشهود عيان فإن مشهد اشتباك مجموعة من المقاومين مع قوات الاحتلال يتكرر بشكل شبه يومي في مدينة جنين.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال لم يعلق على الاشتباك الذي وقع صباح اليوم بين قواته والمقاومين من مجموعة الشهيد جميل العموري في جنين.

يُذكر إلى أن الشهيد جميل العموري ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بداية شهر حزيران/يونيو 2021 في شارع الناصرة بمدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

والعموري كان أحد المطاردين من أبناء حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس الذي استشهد بعد مسيرة جهاد وثبات بقي خلالها مطلوباً لقوات الاحتلال على خلفية تنفيذ العديد من الأعمال الفدائية شمال الضفة.