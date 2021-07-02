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"مسيرة العودة ملح الارض والوطن" قرب السياج الحدودي في غزة

أحيى عدد من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ذكرى يوم النكبة واللاجئ الفلسطيني، بفعالية محلية تحت عنوان "مسير العودة ملح الأرض والوطن"، رافضين القرارات الإسرائيلية الأخيرة بتهجير الفلسطينيين في مدينة القدس، والضفة الغربية المحتلة.
رمز الخبر: ۵۳۷۴۲
تأريخ النشر: 01 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ نظّم المشاركون في الفعالية على الحدود الشرقية للمخيم، عدة نشاطات تراثية ووطنية، منها توزيع مناقيش الزيت والزعتر والخبز، بالإضافة لرسم عدة لوحات تعبّر عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين، بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية دائرة شؤون اللاجئين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الفعاليات أعلام فلسطين ولافتات داعمة لحق العودة، وأخرى تضامنية مع أهالي الشيخ جراح وحي سلوان في مدينة القدس وقرية بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المهددة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وتناول المشاركون في الفعالية فور وصولها المنطقة الحدودية، وجبة الفطور الشعبية وخبز الصاج الفلسطيني، تلاقها فقرات دبكة ورسم وتطريز، بالإضافة لجلسة حوارية مع المخاتير وكبار السن.

وشدّد المختار أبو جمال ، على أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية وحق العودة إلى الديار وترسيخها للأجيال المقبلة حتى تحرير فلسطين كاملةً من الاحتلال الغاصب، مشيرًا إلى أنه "حق مقدس لا يسقط بالتقادم"، وتابع قائلاً: "نحن الآن على مقربة من أرضينا المحتلة".

من جانبه، قال اللاجئ الفلسطيني حسن جابر  إن هذه الفعاليات تأتي "تأكيدًا للأجيال القادمة وللعالم أن حق العودة لديار الآباء والأجداد حق مقدس لا يسقط بالتقادم، حق شرعي وفردي ومكفول بالقرار الأممي 194 الصادر عن الجمعة العمومية للأمم المتحدة عام 1948 الذي ينص صراحة على أن حق العودة واجب العودة إلى الديار التي هجرنا منها عام 1948، ونحن الآن نقف على مقربة من أرضينا المحتلة على الحدود الشرقية مسير يحمل الاعلام واليافطات المعبرة والدالة على حق العودة ".

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