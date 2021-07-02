النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۰مشاهدات
‍ پ

جونسون يلمح بأنه أقال وزير الصحة السابق مات هانكوك

ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى أنه أقال وزير الصحة السابق مات هانكوك، لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي، وذلك على الرغم من أنه رفض إقالة هانكوك في بداية الفضيحة التي أطاحت به.
رمز الخبر: ۵۳۷۳۷
تأريخ النشر: 01 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء تصريح جونسون الاستثنائي على الرغم من أن هانكوك أكد بوضوح أنه تقدم باستقالته، يوم السبت الماضي، أي بعد 24 ساعة من إبقاء رئيس الوزراء عليه في منصبه.

ولم يغادر هانكوك منصبه إلا بعد أن تعرض لرد فعل غاضب من الجمهور، وأقنعه بعض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين بأنه يفتقر تماما إلى المصداقية في الدور المنوط به في مكافحة وباء كورونا.

وبعد أن كُشف عن انتهاك وزير الصحة البريطاني الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا؛ لتقبيله مساعدته جينا كولادانجيلو في مكتبه، قبلت الحكومة البريطانية اعتذاره وأصر على عدم وجود سبب لإقالته.

ولكن خلال زيارة في إطار الحملة الانتخابية لحزبه في الانتخابات البرلمانية الفرعية في باتلي، قال رئيس الوزراء البريطاني إن مغادرة هانكوك حدثت بالسرعة الصحيحة في ظل جائحة كورونا، وذلك في تصريحات أثارت الجدل في بريطانيا.

وقال: “قرأت القصة يوم الجمعة وأصبح لدينا وزير صحة جديد في المنصب يوم السبت وأعتقد أن هذا يتعلق بالسرعة الصحيحة للمضي قدمًا في ظل الجائحة”.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مجلس التلاحم القبلي بصنعاء يكرم عائلة الشهيد طومر
وزارة الدفاع بصنعاء تكرم أسرة الشهيد هاني طومر
رغم تعليق اعتقاله الإداريّ.. الاحتلال يرفض نقل الأسير أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني
وفد دبلوماسي أوروبي يزور بيت عائلة الناشط الراحل نزار بنات
حماس تكشف عن تفاصيل لقاء وطني عقدته مع الفصائل الفلسطينية في بيروت
الرئيس الأسد يستقبل مبعوث بوتين للبحث في التعاون الثنائي ومسار أستانا ولجنة الدستور
السيسي: التجربة الصينية قصة نجاح يسعى كثيرون لدراستها
الاتفاق على إخلاء مستوطنة جبل صبيح جنوب نابلس
الحلبوسي: ليس أمامنا اليوم سوى تغليب الخيار الوطني القائم على حفظ الحقوق وتوزيع الواجبات
مخاوف مع تولي سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
صلاة في الفاتيكان من أجل سلام لبنان واستقراره
عملية استهداف معسكر صحن الجن والمنطقة العسكرية الثالثة بمارب
وزير الخارجية السعودي: منفتحون على الحوار بشرط إثبات طهران التزامها بأمن المنطقة
اشتباك مسلح بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال في جنين اليوم
"مسيرة العودة ملح الارض والوطن" قرب السياج الحدودي في غزة
استهداف آلية للجيش السعودي بصاروخ موجّه في مربع شجع قبالة نجران
السفير الايراني يبحث مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أخر تطورات القضية الفلسطينية
عصائب اهل الحق : فصائل المقاومة على أتم الاستعداد لرد الصاع صاعين على أمريكا
وصول اول شحنة ترانزيت الى ايران عبر ممر "شمال-جنوب"
برلماني عراقي: امريكا تقتل ابنائنا بدم بارد
الشعب الايراني يواجه في عهد بايدن نفس الارهاب الاقتصادي الذي فرضه ترامب
رئيسي: مرحلة المنافسات الانتخابية قد انتهت والان فترة التعاضد والمواكبة والتعاون
مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الحكومة
انطلاق المناورات البحرية للأمن المستدام في بحر قزوين
العميد فدوي: الشعب الايراني سيكسر الحظر ويتجاوز المصاعب قريبا
سیاسي عراقي: أكثر ما يدهشني غباء من يحسن الظن بأميركا
ايران أصبحت واحدة من أفضل 10 دول العالم لإنتاج لقاح كورونا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين افتتاح سفارة الكيان الصهيوني في الامارات
إيران تخطط لدخول مجال التنقيب عن المعادن بمسافات عميقة
تخت روانجي: تقديم الضمان من قبل اميركا امر بديهي وضروري