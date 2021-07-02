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الخارجية: القضاء على الملاريا إنجاز هائل لقطاع الصحة في الصين

نجحت الصين في القضاء على الملاريا بعد جهود مستمرة على مدى العقود السبعة الماضية لمكافحة المرض الذي ينقله البعوض وأودى في 2019 بحياة أكثر من 400 ألف شخص حول العالم، غالبيتهم العظمى في أفريقيا.
رمز الخبر: ۵۳۷۳۶
تأريخ النشر: 01 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ لم تبلغ الصين التي كانت تسجل 30 مليون إصابة سنويًا في أربعينيات القرن الماضي عن أي إصابة محلية خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء "إن القضاء على الملاريا إنجاز هائل لقطاع الصحة في الصين، إنها مساهمة رئيسية للصين في صحة البشرية والدفع قدمًا بحقوق الإنسان في العالم".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الأربعاء "نهنّئ الشعب الصيني على تخليص البلاد من الملاريا، لقد انضمت الصين إلى العدد المتزايد من الدول التي برهنت أنّ المستقبل الخالي من الملاريا هدف يمكن تحقيقه".

وأضاف "هذا النجاح الذي تحقّق بشقّ الأنفس هو نتيجة عقود من العمل المركّز والمستدام".

ويمكن للدول التي لم تسجّل أيّ إصابة محليّة بالملاريا خلال ثلاث سنوات متتالية أن تتقدّم بطلب للحصول على شهادة من منظمة الصحة العالمية تثبت خلوّها من المرض. ويجب على هذه الدولة أن ترفق طلبها هذا بأدلّة دامغة وأن تثبت قدرتها على الحؤول دون حصول أيّ انتقال محلّي للمرض في المستقبل.

والصين هي البلد الأربعون الذي يحصل على شهادة خلوّه من الملاريا من منظمة الصحة العالمية ومقرّها في جنيف. وكانت آخر دولة انضمّت إلى هذه القائمة هي السلفادور (2021) وقبلها الجزائر والأرجنتين (2019) والباراغواي وأوزبكستان (2018).

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