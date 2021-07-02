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الكاظمي يؤكد لفون ديرلاين تطلع حكومته إلى دعم الإتحاد الأوروبي للإنتخابات المرتقبة

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاربعاء، رئيس المفوضية الأوربية اورسولا فون ديرلاين، في مقر المفوضية، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى بلجيكا.
رمز الخبر: ۵۳۷۳۵
تأريخ النشر: 01 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بيّن الكاظمي خلال اللقاء "تثمينه دور الإتحاد الأوروبي في الالتزام بوحدة العراق وسيادته على أراضيه، وكذلك التطلع الى دعم الإتحاد في مجال إعمار المدن التي تحررت من داعش والإيفاء بتعهدات مؤتمر الكويت للمانحين عام 2018، في مجال احياء البنى التحتية وتوفير الخدمات بالمستوى الذي يليق بالمواطن العراقي."

وأوضح أن "الحكومة عازمة على إنجاح الإنتخابات المبكرّة التي ستجري في تشرين الأول القادم، وهي بذلك تتطلع الى دعم الإتحاد الأوروبي لهذه الإنتخابات في مجال الدعم الفني لمفوضية الإنتخابات والمراقبة الإنتخابية والتنسيق مع بعثة اليونامي على طريق استكمال الجهود الدولية للدعم الانتخابي التي فوضها مجلس الأمن الدولي".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوربية للدول عالية الخطورة في غسيل الأموال، ودعوته الى تشكيل لجنة للتنسيق بين الطرفين بهذا الخصوص، تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الاموال المهربة وملاحقتها في الدول الاوربية."

وجدد ثقة الحكومة ببرنامجها الإصلاحي عبر الورقة البيضاء، كما اشار الى ما بذلته في مجال جذب المستثمرين وتسهيل عملهم في العراق، داعيًا المفوضية الأوربية الى دعم هذه الخطوات وتأييد اتجاه العراق الى الإصلاح المالي والإقتصادي.

من جانبها، أشادت فون ديرلاين بالأصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي وعدّت الورقة البيضاء واليات مكافحة الفساد خطوات نحو إصلاحات جريئة من المهم أن يمضي بها العراق، كما اعربت عن دعم المفوضية لها.

كما بيّنت رئيسة المفوضية أن "إقرار موعد الإنتخابات العراقية المبكرة من قبل الحكومة جاء كخطوة مهمة جداً ، وأبدت كل الإستعداد للمساعدة وإن المفوضية اتخذت قرارًا في هذا الجانب".

ووصفت فون ديرلاين "إنتصار العراقيين على الإرهاب بأنه فعل كبير ومقدر من الجانب الأوروبي، وإن الإتحاد الأوربي سيستمر في تقديم الدعم للقوات المسلحة العراقية".

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